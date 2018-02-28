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ایران وارمینیا توقعان 4 وثائق للتعاون الاقتصادی والریاضی

ایران وارمینیا توقعان 4 وثائق للتعاون الاقتصادی والریاضی
الأربعاء ٢٨ فبراير ٢٠١٨ - ٠٤:٤٨ بتوقيت غرينتش

وقعت الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة وجمهوریة ارمینیا الثلاثاء في یریفان 4 وثائق للتعاون الاقتصادی والریاضي في ختام الاجتماع الـ 15 للجنة التعاون المشتركة بین البلدین.

العالم - ايران

وفی تصریح ادلت به لوكالة "ارنا" قالت مدیرة العلاقات العامة بوزارة الطاقة الایرانیة صدیقة ببران، حول الوثائق الموقعة، ان احدى هذه الوثائق تتعلق باللجنة الاقتصادیة المشتركة ووثیقتان فى مجال التعاون الجمركي ووثیقة اخرى فى مجال الریاضة.

واضافت ببران التي رافقت وزیر الطاقة رضا اردكانیان في زیارته الى یریفان، ان وزیر الطاقة وقع الوثیقتین المتعلقتین باللجنة الاقتصادیة المشتركة والتعاون في مجال الریاضة فیما وقع مدیر عام الجمارك الایرانیة وثیقتي التعاون الجمركي.

یذكر ان الاجتماع الـ 15 للجنة التعاون المشتركة بین الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة وجمهوریة ارمینیا عقد في یریفان یوم امس الثلاثاء حیث تراس الجانب الایراني وزیر الطاقة رضا اردكانیان فیما تراس الجانب الارمیني وزیر الطاقة والمصادر الطبیعیة آشوت مانوكیان.

والتقى الوزیر اردكانیان خلال الزیارة یوم امس ایضا رئیس الوزراء الارمینی كارن كارابتیان.

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