البث المباشر
مراسل العالم: الجيش التركي يقصف قريتي رمادية وحميلكة بمنطقة جندريسة في ريف عفرين بالمدفعية الثقيلة
سقوط قذائف مدفعية على اطراف بلدة خان أرنبة ومدينة البعث في ريف القنيطرة واقتصرت الاضرار علىالماديات
مراسل العالم: مدافع الجيش التركي تستهدف قرية ميركان التابعة لناحية موباتا في عفرين وسقطت العديد من القذائف على القرية ومحيطها، والأنباء الأولية تتحدث عن وقوع إصابات بين أهالي القرية.
مصدر ميداني: إستشهاد 5 فتيات تتراوح أعمارهن بين 7 و 15 سنة جراء غارة لطيران العدوان على مزرعة بقرية السد شمال مدينة حيس في الحديدة
مراسل العالم: سقوط قذائف صاروخية على منازل بلدة جبا في القطاع الاوسط من القنيطرة مصدرها المسلحون المتواجدون في بلدة العدنانية في القطاع الجنوبي من القنيطرة
رصد: ارتقاء 30 مدنياً بينهم نساء وأطفال إثر قصف طائرات "التحالف الدولي" قرب قرية الشعفة في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي.
مراسل العالم: إرهابيو النصرة والمجموعات التابعة له يستهدفون بـ 6 قذائف صاروخية وهاون الممر الآمن المحدد لخروج المدنيين من الغوطة عبر مخيم الوافدين
مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق: اضرار مادية جراء سقوط قذيفتين صاروخيتين مصدرها الجماعات المسلحة في الغوطة الشرقية على محيط سجن النساء بعدرا.
مراسل العالم: المجموعات الإرهابية تستهدف محيط الممر الآمن بمخيم الوافدين بـ 4 قذائف هاون
مراسل العالم: استشهاد طفلة وإصابة 10 آخرين معظمهم من الأطفال نتيجة اعتداء "جبهة النصرة" بالقذائف الصاروخية على محيط مجمع العيادات الشاملة بمدينة درعا

باحثون ايرانيون يصنعون جهازا لتطهير الماء من البقع النفطية

باحثون ايرانيون يصنعون جهازا لتطهير الماء من البقع النفطية
الأربعاء ٢٨ فبراير ٢٠١٨ - ٠٥:١٦ بتوقيت غرينتش

تمكّن باحثون ايرانيون في كلية هندسة التقنيات الحديثة بجامعة العلم والصناعة في طهران من تصنيع نموذج لجهاز ازالة البقع النفطية من سطح الماء.

العالم - ايران

وتم تصنيع النموذج المختبري لهذا الجهاز قبل عامين في جامعة العلم والصناعة في إيران، وخلال عقد بين الجامعة ومؤسسة الموانئ والملاحة الايرانية، تم تطوير نموذج صناعي للجهاز وتسليمه إلى مجموعة النانو حيث تم انتاجه وتسليمه في مختبر الأنظمة الذكية بكلية التقنيات الحديثة.

وقد تم اختبار جهاز جمع البقع النفطية من سطح الماء واستخدامه في ميناء أمير أباد قبل شهرين، وهو ما أثمر عن ارتياح وحدة العمليات.

ورغم ان جهاز جمع البقع النفطية من سطح الماء، صغير الحجم الا انه قادر على جمع الملوثات من سطح الماء بسرعة كبيرة حتى في التراكيز المنخفضة للغاية. كما أن الجهاز لديه القدرة على تحديد النفط بكل انواعه الخفيف والمتوسط والثقيل، ومن بين ميزاته  الرئيسية هي القابلية على تطهير الماء من البقع النفطية بجميع انواعها.

ويطفو هذا الجهاز على سطح الماء كالقارب ويضم اسطوانتين تلامسان سطح الماء صنعتا من مادة خاصة تجتذب النفط وتطرد الماء بقوة.

وفي دوران الاسطوانتين، يتم امتصاص التلوث النفطي من سطح الماء الى داخلهما، وعلى الجانب الآخر، يتم فصل التلوث بواسطة قاطع من الاسطوانتين ودفعه إلى خزان منفصل ثم يتم نقله من خزان المضخة إلى الساحل بواسطة جهاز.

ويمكن لاسطوانة جمع البقع النفطية من سطح الماء العمل بلزوجة 4٪، تطهير 13 مترا مكعبا في الساعة، في حين أن طاقة النموذج الأميركي تطهير 7 امتار مكعبة في الساعة بذات الظروف.

كما أن المواد الجاذبة الخاصة المستخدمة في هذا الجهاز تمكنها من التقاط النفط بتركيزات منخفضة جدا وازالة التلوث بشكل كامل من المياه الحرة كالبحار وكذلك البيئات المغلقة بما في ذلك المستنقعات والبحيرات والبرك.

109-4

روابط ذات صلة

باحثون ايرانيون يطورون جهازا نانويا لتشخيص مدى انتشار السرطان

الباحثون الايرانيون ينجحون في استنساخ ماعز ثالث

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

ولي العهد السعودي يزور بغداد قريبا تلبية لدعوة من العبادي

اغتيال شاب لبناني ثاني يدرس علم الذرة في فرنسا

تركيا ترفض القرار الأممي حول الهدنة في عفرين

23 قتيلا في مواجهات اتنية في شرق الكونغو

واشنطن بوست: سذاجة كوشنر تطرده من تقارير استخباراتية في البيت الأبيض

جنوب السودان تطلع على تجربة مصر في الانتخابات

شاهد..بندر بن سلطان يظهر مجددا.. لكن اين؟

بالفيديو... وضع قنينة ماء قرب الهاتف المحمول فكانت النتيجة مذهلة!

كاتب فلسطيني:”صهاينة الرياض فاقوا نظراءهم من صهاينة الكيان في الإجرام”

8 مرطبات طبيعية تخلصك من جفاف اليد

كم فلسطينياً استشهدوا في سجون الاحتلال؟

تقرير بريطاني يكشف عن أسماء أبرز المرشحين لرئاسة ليبيا

وفاة المخرجة والمنتجة التونسية نجوى سلامة

فضائح المنشطات اللجنة الاولمبية الدولية ترفع الايقاف عن روسيا

ولايتي: لو لا دعم امريكا لما حكم رجعيو المنطقة لحظة واحدة

الآلاف يصطفون بشوارع مومباي لوداع الممثلة الشهيرة

مركز المصالحة الروسي: هدنة الغوطة الشرقية انتهت دون نتائج!

روسيا تبدي قلقها إزاء الاستراتيجية النووية الأمريكية الجديدة

الجعفري يكشف كواليس المفاوضات والضغوط التي سبقت قرار الهدنة بالغوطة

ماذا سيحدث اذا نظرت الى الشريك لـ4 دقائق متواصلة؟

الأکثر مشاهدة