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محكمة ألمانية: غوغل ليست ملزمة بفحص المواقع الإلكترونية مسبقا

محكمة ألمانية: غوغل ليست ملزمة بفحص المواقع الإلكترونية مسبقا
الأربعاء ٢٨ فبراير ٢٠١٨ - ٠٧:٠٨ بتوقيت غرينتش

قضت أعلى محكمة ألمانية بأن غوغل ليست ملزمة بضمان خلو المواقع الإلكترونية من أي محتوى تشهيري قبل إظهار الروابط الخاصة بها في نتائج محرك البحث.

العالم - اوروبا

وأقام الدعوى شخصان يطالبان غوغل بمنع عرض روابط لمواقع إلكترونية تعرضا خلالها لاعتداء لفظي من قبل مستخدمين آخرين للإنترنت.

وأراد الشخصان أن تضع غوغل مرشحات للبحث لمنع ظهور هذه المواقع في نتائج البحث في المستقبل والحصول على معلومات عن المستخدمين الذين وضعوا التعليقات المسيئة ودفع تعويضات، وقالا إن غوغل مسؤولة جزئيا عن انتهاك حقوقهما.

لكن محكمة العدل الاتحادية الألمانية قالت يوم الثلاثاء إن الشركة التي تدير محرك البحث ليست مطالبة باتخاذ إجراء إلا إذا تم إبلاغها بوجود انتهاك لحقوق الأفراد يمكن التعرف عليه بشكل واضح وليست مطالبة بالتحقق مسبقا مما إذا كان المحتوى يتماشى مع القواعد.

وقالت المحكمة في بيان "وضع إلزام عام بفحص المحتوى سيشكك على نحو خطير في نموذج أعمال محركات البحث، الذي وافق عليه المشرعون ويريده المجتمع". وأضافت "بدون مساعدة محركات البحث هذه سيكون من المستحيل أن يستفيد الأفراد من الإنترنت".

المصدر: رويترز

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