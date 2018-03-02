بالفيديو: عندما يكون الرئيس أنانيا

العالم - الاميركيتان

الحادثة وقعت في مطار بالم بيتش في فلوريدا، حيث أمضى الزوجان عطلة نهاية الأسبوع في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي. وحين صعد أفراد الأسرة الرئاسية الأمريكية سارع ترامب إلى صعود مصعد الطائرة رقم (1) متخفيا تحت مظلته، في حين صعد ابنه بارون البالغ من العمر 11 عاما وزوجته ميلانيا خلفه حاسري الرأس تحت مطر غزير.

انتقادات رواد "تويتر" تركزت على لوم الرئيس الأمريكي على عدم اكتراثه لأمر أفراد أسرته، ومن ذلك أن الفنان البريطاني كولين ماكفارلان علّق ساخر متحدثا عن ترامب: "من الواضح أن تسريحة شعره أهم من كل شيء.. هذه هي الفروسية!".

وكتب أحد النشطاء الأمريكيين شاكيا "هذا هو الشخص الذي منحناه مسؤولية حماية أطفالنا!"، فيما علّق آخر بقوله: "يا له من جنتلمان! هو لم يكترث بأهله، فماذا يمكن القول عن سكان البلد الآخرين".

ومضى مستخدم في "تويتر" أبعد من ذلك قائلا بمرارة: "لو تسنى له لهرع إلى المدرسة (في فلوريدا) بيدين عاريتين لإنقاذ الأطفال من مطلق النار. لا شك في ذلك!".

وعلّق أحد المستخدمين من جانب آخر حيث قال: "أمتعنا حين حاول الدخول من باب الطائرة بمظلة مفتوحة"، فيما التمس بعضهم العذر للرئيس الأمريكي وافترض أن بارون وميلانيا فضلا أن يصعدا إلى الطائرة من دون مظلة، ولا يُلام ترامب في ذلك!.

المصدر: نوفوستي