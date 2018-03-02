البث المباشر
الجيش التركي يعلن مقتل 7 من جنوده واصابة 7 آخرين بمواجهات في منطقة عفرين شمالي سوريا
مراسل العالم:مصرع (العقيد عبدالقادر مريط) احد قادة مرتزقة العدوان بنيران القوات اليمنية المشتركة في جبهة نهم
الخارجية الأميركية: قرار وقف إطلاق النار في سوريا معطل واقتراح ممر إنساني "يشبه مزحة"
سقوط قذيفتين صاروخيتين على منطقة التجارة في مدينة دمشق، مصدرهما المجموعات المسلحة
وزارة الدفاع الروسية: الجماعات المسلحة تمنع المدنيين من الخروج من الغوطة الشرقية لدمشق
انترفاكس: وزارة الدفاع الروسية تقول إن المتشددين في سوريا يخرقون الهدنة في خمس محافظات وفي الغوطة الشرقية
إصابة جندي من جيش الاحتلال بجروح جراء اندلاع حريق داخل قاعدة عسكرية
وزير الدفاع الروسي يكشف عن اختبار قتالي لاثنتين من مقاتلات "سو 57" من الجيل الخامس في سوريا
وزير الخارجية الايراني يجدد تأكيده حول ضرورة التوصل الى حل سياسي للأزمتين السورية واليمنية
وزیر الدفاع الروسي: السلاح الجديد الذي تحدث عنه بوتين سيجنب روسيا سباق تسلح جديد

بالفيديو: عندما يكون الرئيس أنانيا

الأربعاء ٢٨ فبراير ٢٠١٨ - ٠٧:٣٢ بتوقيت غرينتش

تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الانتقاد في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك لأنه ترك ابنه بارون وزوجته ميلانيا خلفه تحت المطر، سابقا إياهما على سلم الطائرة بمظلته.

العالم - الاميركيتان

الحادثة وقعت في مطار بالم بيتش في فلوريدا، حيث أمضى الزوجان عطلة نهاية الأسبوع في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي. وحين صعد أفراد الأسرة الرئاسية الأمريكية سارع ترامب إلى صعود مصعد الطائرة رقم (1) متخفيا تحت مظلته، في حين صعد ابنه بارون البالغ من العمر 11 عاما وزوجته ميلانيا خلفه حاسري الرأس تحت مطر غزير.

انتقادات رواد "تويتر" تركزت على لوم الرئيس الأمريكي على عدم اكتراثه لأمر أفراد أسرته، ومن ذلك أن الفنان البريطاني كولين ماكفارلان علّق ساخر متحدثا عن ترامب: "من الواضح أن تسريحة شعره أهم من كل شيء.. هذه هي الفروسية!".

وكتب أحد النشطاء الأمريكيين شاكيا "هذا هو الشخص الذي منحناه مسؤولية حماية أطفالنا!"، فيما علّق آخر بقوله: "يا له من جنتلمان! هو لم يكترث بأهله، فماذا يمكن القول عن سكان البلد الآخرين".

ومضى مستخدم في "تويتر" أبعد من ذلك قائلا بمرارة: "لو تسنى له لهرع إلى المدرسة (في فلوريدا) بيدين عاريتين لإنقاذ الأطفال من مطلق النار. لا شك في ذلك!".

وعلّق أحد المستخدمين من جانب آخر حيث قال: "أمتعنا حين حاول الدخول من باب الطائرة بمظلة مفتوحة"، فيما التمس بعضهم العذر للرئيس الأمريكي وافترض أن بارون وميلانيا فضلا أن يصعدا إلى الطائرة من دون مظلة، ولا يُلام ترامب في ذلك!.

المصدر: نوفوستي

روابط ذات صلة

شاهد كيف أحرج ترامب ميركل في البيت الابيض أمام الصحفيين!

فضائح ترامب ... عندما يفضح المحامي الزبون

فضائح ترامب في "نار وغضب" بطريقها لتصبح مسلسلا تلفزيونيا

واشنطن بوست: هذه فضائح ترامب في الصيف

بالفيديو: دول عربية متورطة مع فضائح ترامب!!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

معاريف: التهديد باغتيال نصر اللّه ثرثرة زائدة

واشنطن: موسكو انتهكت التزاماتها الدولية بتطويرها أسلحة نووية

قاسمي: الحكومة الايرانية عازمة علي الارتقاء بحقوق المواطنين

مقتل ثمانية جنود أتراك في معارك عفرين

الدفاع الاميركية تقلل من اهمية اعلان موسكو تطوير اسلحة "لا تٌقهر"

رئيس الوزراء التشيكي: لن نستقبل ولا مهاجرا واحدا

البرلمان العراقي يلزم اربيل بتصدير النفط عبر شركة النفط الوطنية حصرا

رسائل عراقية واضحة للاميركيين: لا نريدكم في بلادنا

السيسي مخاطبا الاعلام:لا تسمحوا بالإساءة للجيش

قوات "خاصة" تركية تنشط في عفرين، عمنْ تبحث؟

"وحدات الحماية" تصد هجوما تركيا بريف عفرين

بينها فضيحة زوج إيفانكا.. تساؤلات حول سر زيارة بن سلمان المفاجئة للقاهرة

علماء يحذرون..لا تستعملوا الهواتف الذكية في المطاعم لهذه الاسباب..

من هم الارهابيون الذين رصدهم الاحتلال في الجولان؟

كاتب قطري.. سابقة في السعودية لم تفعلها حتى قريش!

صادم..امرأة صينية تعود إلى الحياة وتتحدث عن الآخرة!!

سياسي تونسي يتوعد النظامين السعودي والمصري بالسقوط ...والسبب؟

تكالب التايوانيين على شراء أوراق المراحيض.. والسبب..

230 قتيلا بالاشتباكات المحتدمة في ريفي إدلب وحلب

بماذا اثمرت دماء شهداء الدفاع عن المراقد المقدسة؟ 

الأکثر مشاهدة