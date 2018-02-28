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مأساة رجلي إطفاء روس أنقذا الجميع ولقيا مصرعهما

مأساة رجلي إطفاء روس أنقذا الجميع ولقيا مصرعهما
الأربعاء ٢٨ فبراير ٢٠١٨ - ٠٨:٢٨ بتوقيت غرينتش

في حادثة تراجيدية لقي رجلا إطفاء روس مصرعهما، رغم أنهما نجحا في إنقاذ أشخاص، كانت النيران تحاصرهم في شقتهم.

العالم - حوادث

وتلقى رجلا الإطفاء اتصالا هاتفا في حوالي الساعة العاشرة ليلا، أخطروهما بأن حريقا اندلع في إحدى الشقق بموسكو، أسرع الرجلان إلى المكان وباشرا مهمتهما، وقد تمكنا من إنقاذ 4 أشخاص بينهم 3 أطفال من الشقة المشتعلة، لكن النيران، التي لم تؤذي الضحايا المحتملين، الذين كانوا محاصرين، أودت بحياة المنقذين.

وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن رجلي الإطفاء البالغين من العمر 33 عاما و37 عاما توفيا في عين المكان بسبب قوة ألسنة اللهب.

واندلع الحريق في الطابق الأخير ببناية تتكون من 16 طابقا، حيث أنقذ الرجلان الأشخاص الأربعة، وتمكنا من إخراجهم، وقررا العودة لتأمين عدم تسرب النيران إلى الشقق المجاورة فانفجر الزجاج وتسربت ألسنة النيران، التي لم تمنحهما فرصة لإنقاذ نفسيهما.

المصدر: وكالات

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