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الإدعاء الفنلندي يطالب بالسجن المؤبد لمغربي قتل شخصين طعنا

الإدعاء الفنلندي يطالب بالسجن المؤبد لمغربي قتل شخصين طعنا
الأربعاء ٢٨ فبراير ٢٠١٨ - ٠٨:٢٧ بتوقيت غرينتش

طالب ممثل للإدعاء في فنلندا يوم الثلاثاء بالسجن مدى الحياة لمغربي اعترف بقتله شخصين وإصابة تسعة آخرين بسكين إذا ما قضت المحكمة بأنه كان مدركا تماما لأفعاله.

العالم - أوروبا

ويواجه عبد الرحمن بو عنان اتهامات بالقتل والشروع في القتل ”بنوايا إرهابية“ في مدينة توركو. وقال بو عنان لمحكمة إنه مسؤول عن الهجوم ولكنه نفى أن يكون الإرهاب الدافع وراء ما فعل. وكان بو عنان يبلغ من العمر 22 عاما عندما وقعت الهجمات في أغسطس آب 2017 نقلاَ عن رويترز.

وقال ممثل الإدعاء إن التقييم النفسي لبو عنان لن يُنشر إلا بعد بدء المحاكمة الشهر المقبل.

وقالت الشرطة إن بو عنان نفذ هذا الهجوم بمفرده وإنه كان يعتبر نفسه أحد جنود تنظيم داعش. ولم يعلن التنظيم مسؤوليته عن الهجوم.

ووصل بو عنان إلى فنلندا في 2016 وأقام في مركز استقبال في توركو قبل أن ترفض السلطات طلبه للحصول على حق اللجوء.

 

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