ظريف: أميركا وبريطانيا متورطتان في جرائم السعودية والإمارات باليمن

العالم - ايران

وأشار محمد جواد ظريف في تغريدة له على تويتر الى الجهود الأميركية والبريطانية الفاشلة للمصادقة على قرار ضد ايران في مجلس الامن الدولي، مجددا التأكيد على أن الحل الوحيد للأزمة في اليمن يتمثل في الحوار وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الشاملة.

وأضاف: ان جهود الولايات المتحدة وبريطانيا في مجلس الامن الدولي الناجمة عن ضعفها، قد باءت بالفشل في التغطية على مشاركتهما في الجرائم الحربية التي ارتكبتها وترتكبها السعودية والإمارات في اليمن.. فمنذ البداية كانت ايران تطالب بوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية والحوار وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الشاملة.

يذكر ان بريطانيا قدمت قبل يومين مشروع قرار الى مجلس الامن الدولي أبدت فيه قلقها مما زعمته "دور ايران" في الازمة اليمنية، دون ان تشير الى دور السعودية والإمارات في نشوب هذه الأزمة.

وعارضت روسيا وثلاث دول أخرى مشروع هذا القرار المتفرد واعتبرته أنه يرمي للضغط على ايران، مؤكدة عدم وجود أدلة موثوقة تثبت وجود دور لإيران في الأزمة اليمنية.. وقد تم سحب مشروع القرار هذا من جدول أعمال مجلس الامن الدولي باستخدام روسيا لحق الفيتو.

ومضت قرابة 3 سنوات على شن السعودية والإمارات عدوانهما تحت مسمى "التحالف العربي" على اليمن، ما أسفر عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل وعشرات الآلاف من الجرحى، فضلا عن تدمير البنى التحتية من مستشفيات ومدارس وحتى الأسواق. وفرضت السعودية وحلفاؤها حصارا شاملا على هذا البلد تسبب ببروز مجاعة ونقص بالادوية وتفشي الامراض. ورغم ذلك فإن واشنطن ولندن مازالتا تواصلان بيع السلاح الى الرياض وأبوظبي.

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