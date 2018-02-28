روحاني : لن نتفاوض حول قدراتنا الدفاعية مع اي احد

العالم - ايران

و في كلمة له الیوم الاربعاء امام الحشود الغفیرة لأهالي بندرعباس (جنوب) أكد الرئیس روحاني: لسنا بحاجة الى الاخرین لحمایة أمن المنطقة، لكننا مستعدون للتعاون مع دول الجوار والاصدقاء بدون تدخل القوى الأجنبیة لتعزیز الأمن في المنطقة.

وقال ان ناقلات النفط الایرانیة ودول المنطقة تعبر بسلام وبمرافقة القوات البحریة الایرانیة في الخلیج الفارسي وبحر عمان ومضیق باب المندب وذلك في ظل تضحیات القوات البحریة للحرس الثوري والقوة البحریة للجیش الایراني.

وأضاف الرئیس الایراني مخاطبا دول الخلیج الفارسي : ایران كانت ولازالت وستبقى جارة جیدة لكم وأقول لكل العالم، ان ایران ستصنع كل ماتحتاجه للدفاع عن ترابها ولن تأخذ الرخصة من احد.

وصرّح روحاني بأنّ ایران لم ولن تستأذن أحداً في صناعتها للصواریخ والطائرات والدبابات وناقلات الجنود وباقي منتجاتها التسلیحیة مشدداً علی عدم حاجة المنطقة الی تواجد قوات أجنبیة لاستقرار الأمن فیها فنحن یُمكننا القیام بذلك بتعاون مع الدول الجارة والصدیقة دون تواجد اولئك.

واستطرد رئیس الجمهوریة قائلاً: إننا هنا في ایران أرض الأمن والأمان البلد المتحف للمنطقة والعالم بالأمان وها قد شاهد الجمیع المساعی المتكررة الفاشلة للولایات المتحدة ضد الشعب الایراني.

وذكّر حسن روحاني بالتصریحات الامریكیة غیر المنطقیة ضد الاتفاق النووي وتمكُّن ایران من حث الدول الاوروبیة ومعظم دول العالم علی التندید بهذه التصریحات الخاطئة الامریكیة بشأن الشعب الایراني معتبراً الولایات المتحدة في عزلة وستزداد عزلتها اكثر إن حاولت تكرار إجراءاتها ضد شعب ایران الصامد في وجه الأعداء لصیانة مصالحه الوطنیة ملفتاً إلی أنّ ایران لن تسمح لأي طرف باستغلال إلتزاماتها وحسن نوایاها.

وقال رئيس الجمهورية: إنّ الولایات المتحدة جاءت للمرة الثانیة طامعة بالإستفادة من الاحتجاجات والإنتقادات التي أطلقها بعض الناس داخل البلاد وحاولت رفع ملف ایران الی مجلس الأمن بسبب هذه الأحداث لكنها لم تحصل علی التأیید اللازم الأمر الذي زاد من عزلتها. وقبل لیلتین ایضاً ذهبت واشنطن بملف الی مجلس الأمن للتندید بایران في الشأن الیمني لكنها لم تبلغ غایتها وجرّبت العزلة مرة اُخری شاكراً لمواقف روسیا وبعض الدول الاُخری الصحیحة في هذا الشأن مقبّحاً الإجراءات والتصرفات الأمریكیة والاسرائیلیة المتآمرة ضد الشعب الایراني.

وخاطب روحاني المجتمع الدولي قائلاً: إن كنتم مهتمین بالشأن الیمني فلا تقدموا القنابل العنقودیة للسعودیة وزیدوا من الضغوط لفتح ممرات لإدخال مساعدات غذائیة وأدویة للشعب الیمني الفقیر والجریح.

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