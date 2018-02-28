البث المباشر
شرطة ريف دمشق: سقوط ٣٧ قذيفة أطلقها الإرهابيون على محيط ضاحية الأسد وإصابة شخص جراء سقوط قذيفة داخل الضاحية
أعلنت مواقع كردية عن استشهاد مدني وإصابة 3 آخرين، إثر قصف الجيش التركي قرية "ميركان" جنوب بلدة معبطلي غرب مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي، بالقذائف المدفعية.
متحدث عسكري باكستاني:مقتل 4 جنود باكستانيين وشرطيين اثنين بهجومين في كويتا بمقاطعة بلوشستان جنوب غرب البلاد
مصدر يمني: مقتل القيادي في المرتزقة المدعو عبدربه حسين عبدالله الذيابي الرقابي وعددا من مرافقيه بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهة ناطع بمحافظة البيضاء
مراسل العالم: سلاح المدفعية اليمنية يدك تحصينات وتجمعات للمرتزقة في صحراء ميدي بحجة
مصدر في قيادة شرطة دمشق: سقوط قذيفة أطلقها الإرهابيون على سطح منزل في أبو رمانة
مراسل العالم: سقوط قذيفة صاروخية على حي أبو رمانة في مدينة دمشق، مصدرها المجموعات المسلحة.
مراسل العالم: قنص 2 من مرتزقة العدوان قبالة منفذ علب في عسير
مراسل العالم: قصف صاروخي ومدفعي يستهدف تجمعات للجنود السعوديين في معسكر جبال العقبة في جيزان
مراسل العالم: استهدافات جوية وصاروخية على أماكن تواجد منصات إطلاق القذائف في الغوطة الشرقية

لافروف: المسلحون يعيقون اجلاء مدنيي الغوطة الشرقية

لافروف: المسلحون يعيقون اجلاء مدنيي الغوطة الشرقية
الأربعاء ٢٨ فبراير ٢٠١٨ - ١٠:٠٦ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن المسلحين في الغوطة الشرقية يعيقون إيصال المساعدات الإنسانية وإجلاء المدنيين ويقصفون دمشق.

العالم - سوريا

وقال لافروف في كلمة أمام جلسة مجلس حقوق الإنسان في جنيف: "اليوم شعب سوريا يواجه أزمة إنسانية كبيرة. والقرار 2401 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وضع إطارا للتوافق بين جميع الأطراف على ظروف لتسهيل حياة المدنيين في جميع أنحاء البلد.

كما دعا سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، إلى إرسال بعثة من الأمم المتحدة والصليب الأحمر في أسرع وقت لتقييم الأوضاع في الرقة السورية.

وقال لافروف: "يجب أيضا، وفي أسرع وقت، إرسال بعثة من الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر لتقييم الأوضاع في الرقة، التي قصفها التحالف وتركها للقدر، بأراض ملغمة وبنية تحتية مدمرة بالكامل".

وقد أعلنت روسيا، جنبا إلى جنب مع الحكومة السورية عن إنشاء ممرات إنسانية في الغوطة الشرقية. والمشكلة في المسلحين القابعين هناك والجهات الراعية لهم الذين يعيقون ايصال المساعدات وإجلاء المواطنين الراغبين بالخروج واستمرار قصف دمشق".

2-4

روابط ذات صلة

لافروف: سنتابع مدى التزام الفصائل المسلحة بالهدنة في سوريا

لافروف: مسلحو الغوطة يؤججون الموقف باحتجازهم المدنيين +فيديو

لافروف يبلغ ألمانيا سبل تسوية مشاكل الغوطة الإنسانية

لافروف: نتوقع المزيد من التصريحات الكاذبة عن استخدام الكيمياوي في سوريا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

أمطار غزيرة في الإمارات

أمريكا تريد بناء قاعدة عسكرية لها في الغوطة الشرقية !

بالفيديو... مشادة كلامية بين مذيع وزميلته على الهواء

تعديل وزاري في اليونان يشمل خصوصا وزير الهجرة

انفجار وشيك فى السجون الإحتلال نتيجة الضغط على الأسرى

تركيا.. تحقيق مع مذيع انتقد الهجوم على عفرين

البشير يتسلم رسالة خطية من أمير قطر.. ماذا جاء فيها؟!

تعرف على مكاسب الجزائر من زيارة أردوغان

مقتل وإصابة 5 أشخاص في معارك بين الجيش الليبي ومعارضة تشادية

من الغوطة... شاهد: ضرب قذيفة هاون والجيش قصفه بنفس اللحظة!

هل تلعب السعودية بذكاء حقا أم أن هناك من يحرك خيوط اللعبة؟!

لافروف ودي ميستورا يبحثان نتائج الهدنة في سوريا

قيادي بداعش ليبيا يقرّ بالعلاقة مع الإخوان

رئيس منظمة التعبئة الايرانية: زوال الكيان الاسرائيلي هدف مقدس

المدعي العام الايراني؛ تحركات كاحداث شارع باسداران اصغر من ان تمس عظمة الجمهورية الاسلامية

مقتل قيادي كبير للمرتزقة بالبيضاء وقنص جنود سعوديين بجيزان وعسير

كأس ايطاليا يوفنتوس الى النهائي مجددا

شاهد..حقيقة زواج حفيد جورج بوش من ابنة محمد بن زايد

نصيحة من طبيب نفسي: كُل صدر الدجاجة ولا تأكل أوراكها!

هل هناك علاقة بين الأمومة والشيخوخة المبكرة؟

الأکثر مشاهدة