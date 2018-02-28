ظريف: بلغاريا تحظى بأهمية كبرى بالنسبة لإيران في اوروبا

العالم - ايران

ولدى لقائه مع الرئيس البلغاري، رومن رادوف، اليوم في إطار جولته على شرق اوروبا ومنطقة البلقان، أبلغ محمد جواد ظريف، التحيات الحارة من قبل الرئيس الايراني الى نظيره البلغاري، ووجه له الدعوة للقيام بزيارة الى ايران، وقال: إن بلغاريا تحظى بأهمية كبرى بالنسبة لإيران في مختلف الجوانب في اوروبا.. وهي تلعب دورا ترانزيتيا هاما بالنسبة لإيران، مؤكدا اهمية تعزيز طرق المواصلات والممرات في هذا المجال.

وأبدى ظريف ارتياحه لتبادل الوفود 21 مرة بين البلدين، وأغلبها كان ذا طابع اقتصادي، معربا عن امله بأن تعود العلاقات الاقتصادية بين الجانبين الى سابق ازدهارها، ورفع العقبات وتسهيل التعاون المصرفي بين طهران وصوفيا.

ودعا الوزير ظريف الى ايجاد قناة مصرفية آمنة بين ايران وبلغاريا لحل المشاكل المصرفية، مقترحا كذلك تاسيس لجنة ثنائية مشتركة للطاقة بين البلدين.

* أميركا مازالت تثير العراقيل

وأشار ظريف الى دعم بلغاريا للاتفاق النووي، وأوضح: نعتقد ان الاتفاق النووي هو انجاز دبلوماسي، وقد ساهمت اوروبا كثيرا في تحقيقه.. وتشير التقارير العشرة للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن ايران كانت دوما ملتزمة بتعهداتها، في حين ان أميركا مازالت تواصل إثارة العراقيل في هذا المجال.

وتطرق الى الدور الايراني البناء في محاربة الارهاب والتطرف، في حين ان عددا من دول المنطقة مازالت تدعم الارهابيين.

كما بحث ظريف وتبادل الآراء ووجهات النتظر مع الرئيس البلغاري بشأن مختلف القضايا الاقليمية وخاصة الازمة في اليمن وسوريا والجهود التي تبذلها ايران لإنهاء هاتين الازمتين.

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