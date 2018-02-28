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مسؤول بالخارجية: الافراج عن 17 محتجزا ايرانيا في الخارج

مسؤول بالخارجية: الافراج عن 17 محتجزا ايرانيا في الخارج
الأربعاء ٢٨ فبراير ٢٠١٨ - ٠١:٢١ بتوقيت غرينتش

أعلن ممثل وزارة الخارجية الايرانية في قضاء لارستان (التابع لمحافظة فارس جنوب ايران)، أنه تم الافراج عن 17 محتجزا ايرانيا من سجون الكويت وافغانستان والسعودية وغيرها خلال العام الحالي والماضي بمتابعات وزارة الخارجية طيلة 9 أشهر.

العالم - ايران

وفي حديثه لمراسل وكالة أنباء "فارس"، أعرب محسن ملايري زاده عن ارتياحه لنمو إصدار التأشيرات خلال العام الايراني الجاري (ينتهي في 20 آذار/مارس 2018) ثلاثة أمثال مقارنة مع العام الماضي.

وقال: خلال العام الماضي والعام الحالي وبعد متابعات استمرت 9 أشهر، تم الافراج عن 17 محتجزا ايرانيا من سجون الكويت وافغانستان والسعودية وغيرها.

ولفت الى ان تأييد الوثائق التجارية وإصدار الشهادات ذات الصلة، يتم في مكتب لارستان.

الجدير بالذكر، انه بسبب وجود العديد من أهالي لارستان في دول الجوار من التجار واليد العاملة، ونظرا لحاجتهم لخدمات وزارة الخارجية، فقد خصصت وزارة الخارجية الايرانية مكتبا لها في هذا القضاء لمتابعة شؤون هؤلاء.

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