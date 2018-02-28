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روسيا تبدي قلقها إزاء الاستراتيجية النووية الأمريكية الجديدة

روسيا تبدي قلقها إزاء الاستراتيجية النووية الأمريكية الجديدة
الأربعاء ٢٨ فبراير ٢٠١٨ - ٠٢:٠١ بتوقيت غرينتش

أعربت روسيا على لسان وزير خارجيتها سيرغي لافروف عن قلقها من المواقف الأمريكية الجديدة في استراتيجيتها النووية وخاصة رفع دور الأسلحة النووية وخطط نشر صواريخ القدرة التدميرية المحدودة.

العالم - أوروبا

وقال لافروف في كلمة ألقاه في مؤتمر نزع السلاح في جنيف، اليوم الأربعاء: "يثير قلقنا التغير الجذري للمواقف الأمريكية في ضوء استراتيجيتها النووية المحدثة التي تقضي برفع دور الأسلحة النووية بما في ذلك عن طريق إنتاج ونشر صواريخ القدرة التدميرية المحدودة، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض الحد الأدنى لاستخدام الأسلحة النووية".

وشدد على أن استمرار تواجد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية الأمريكية في أوروبا يعد حاجزا في طريق نزع السلاح النووي.
كما دعا جميع بلدان العالم للانضمام لعملية نزع السلاح النووي مع الأخذ بعين الاعتبار خطر إخراج الأسلحة النووية إلى الفضاء.

وأضاف: "لا يجب تجاهل الواقع الجديد: نزع السلاح لا يمكن تحقيقه دون الأخذ بعين الاعتبار جميع نواحي الظاهرة وهي العوامل التي تؤثر بشكل مدمر على الاستقرار الاستراتيجي والأمن الدولي بما في ذلك النشر غير المنضبط للنظام العالمي المضاد للصواريخ وانتاج الأسلحة الهجومية الاستراتيجية العالية الدقة وغير النووية والامتناع عن إبرام معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وآفاق إخراج الأسلحة الهجومية الى الفضاء".
 

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