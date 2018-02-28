حرس الثورة: قادرون على صيانة جميع مروحياتنا

العالم - ايران

وعلى هامش مراسم افتتاح عدة مراكز متخصصة في صيانة المروحيات تابعة للقوة البرية للحرس الثوري، قال العميد رحماني قهرودي: تم تأسيس طيران الحرس الثوري العام الماضي بإيعاز من القائد العام للقوات المسلحة، ومهمتها الرئيسية إسناد الوحدات البرية وخاصة المقرات الحدودية.

وأشار الى افتتاح المراكز التخصصية الجديدة، وقال: في هذه المراكز الثلاثة، تجري عمليات التدريب والصيانة والإسناد للمروحيات، كما إننا نستفيد من قدرات مؤسسة الصناعات العسكري التابعة لوزارة الدفاع.

وصرح قائد طيران الحرس الثوري: تتم في هذا المركز صيانة وتأهيل جميع المروحيات الموجودة في القوة البرية التابعة لحرس الثورة الاسلامية.

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