البث المباشر
شرطة ريف دمشق: سقوط ٣٧ قذيفة أطلقها الإرهابيون على محيط ضاحية الأسد وإصابة شخص جراء سقوط قذيفة داخل الضاحية
أعلنت مواقع كردية عن استشهاد مدني وإصابة 3 آخرين، إثر قصف الجيش التركي قرية "ميركان" جنوب بلدة معبطلي غرب مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي، بالقذائف المدفعية.
مصدر يمني: مقتل القيادي في المرتزقة المدعو عبدربه حسين عبدالله الذيابي الرقابي وعددا من مرافقيه بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهة ناطع بمحافظة البيضاء
مراسل العالم: سلاح المدفعية اليمنية يدك تحصينات وتجمعات للمرتزقة في صحراء ميدي بحجة
مصدر في قيادة شرطة دمشق: سقوط قذيفة أطلقها الإرهابيون على سطح منزل في أبو رمانة
مراسل العالم: سقوط قذيفة صاروخية على حي أبو رمانة في مدينة دمشق، مصدرها المجموعات المسلحة.
مراسل العالم: قنص 2 من مرتزقة العدوان قبالة منفذ علب في عسير
مراسل العالم: قصف صاروخي ومدفعي يستهدف تجمعات للجنود السعوديين في معسكر جبال العقبة في جيزان
مراسل العالم: استهدافات جوية وصاروخية على أماكن تواجد منصات إطلاق القذائف في الغوطة الشرقية
مراسل العالم: الجيش التركي يقصف قريتي رمادية وحميلكة بمنطقة جندريسة في ريف عفرين بالمدفعية الثقيلة

قبيل زيارة محمد بن سلمان؛

وزير خارجية بريطانيا يشيد بـ"الإصلاحات" في السعودية

وزير خارجية بريطانيا يشيد بـ
الأربعاء ٢٨ فبراير ٢٠١٨ - ٠٣:٥٢ بتوقيت غرينتش

أشاد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون بالإصلاحات الاجتماعية في السعودية اليوم الأربعاء ساعيا لتحييد أي انتقادات محتملة بشأن حقوق الإنسان أو الحرب الدائرة في اليمن قبيل زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للندن الأسبوع المقبل.

العالم - أوروبا

ومن المقرر أن يصل الأمير محمد إلى لندن يوم السابع من مارس آذار لإجراء محادثات مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي وغيرها من كبار المسؤولين في أول زيارة يقوم بها لبريطانيا منذ أن أصبح وليا للعهد في الصيف الماضي عندما تولى إدارة البلاد فعليا.

ورغم سعيه لتنفيذ برنامج الإصلاح الاجتماعي من المتوقع أن تثير زيارته احتجاجات على قضايا أوسع نطاقا تتعلق بحقوق الإنسان ومنها الدور السعودي في حرب اليمن حيث قتل أكثر من عشرة آلاف شخص منذ 2015.

لكن جونسون قال إن الأمير محمد يستحق الدعم لوضعه نهاية لمنع النساء من قيادة السيارات وتخفيفه للتمييز على أساس النوع الاجتماعي ووضعه مستويات مستهدفة لإدخال النساء في سوق العمل.

وكتب في مقال لصحيفة تايمز يقول "إذا كنت تميل لتجاهل هذه التطورات فإنني أقول بكل احترام أنك ترتكب خطأ كبيرا".

وأضاف "التغيير لا يأتي سهلا في السعودية. لكن في غضون بضعة أشهر حدث إصلاح حقيقي بعد عقود من الجمود".

وألقى جونسون الضوء على أهمية التعاون الدفاعي مع السعودية التي وصفها بأنها "من أقدم أصدقاء بريطانيا في المنطقة" لمكافحة جماعة داعش، كما أعتبر السعودية كثقل دبلوماسي في ما سماه "مواجهة إيران" في الشرق الأوسط.

وسعت بريطانيا صراحة إلى خطب ود السعودية قبل طرح أسهم شركة أرامكو السعودية النفطية الحكومية في البورصة فيما قد يصبح أكبر طرح عام من نوعه في التاريخ. 

ويريد كل من ماي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يتم الطرح في بورصة بلاده. لكن دعم الحكومة للأمير محمد تعرض لانتقادات جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان ومشرعين معارضين - خاصة فيما يتعلق بالموافقة على مبيعات سلاح بقيمة 6.4 مليار دولار للسعودية منذ بدء العدوان على اليمن.

وتقول لندن إن لديها رقابة صارمة على مبيعات السلاح وقالت ماي أمس الثلاثاء إنها ستبحث الحرب والوضع الإنساني في اليمن "بصراحة وبشكل بناء" مع الأمير محمد بن سلمان.

روابط ذات صلة

ما هو التعاون المحتمل مع السعودية الذي يثير قلق الكونغرس؟؟

حرب من نوع جديد.. "الرياح الباردة" السعودية لبث الشائعات في اليمن!

ظريف: السعودية ارتكبت جرائم حرب في اليمن

 هذا هو الجانب الخفي للأوامر الملكية السعودية المفاجئة!

ما هي شروط تجنيد النساء في السعودية؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

انفجار وشيك فى السجون الإحتلال نتيجة الضغط على الأسرى

تركيا.. تحقيق مع مذيع انتقد الهجوم على عفرين

البشير يتسلم رسالة خطية من أمير قطر.. ماذا جاء فيها؟!

تعرف على مكاسب الجزائر من زيارة أردوغان

مقتل وإصابة 5 أشخاص في معارك بين الجيش الليبي ومعارضة تشادية

من الغوطة... شاهد: ضرب قذيفة هاون والجيش قصفه بنفس اللحظة!

هل تلعب السعودية بذكاء حقا أم أن هناك من يحرك خيوط اللعبة؟!

لافروف ودي ميستورا يبحثان نتائج الهدنة في سوريا

قيادي بداعش ليبيا يقرّ بالعلاقة مع الإخوان

رئيس منظمة التعبئة الايرانية: زوال الكيان الاسرائيلي هدف مقدس

المدعي العام الايراني؛ تحركات كاحداث شارع باسداران اصغر من ان تمس عظمة الجمهورية الاسلامية

مقتل قيادي كبير للمرتزقة بالبيضاء وقنص جنود سعوديين بجيزان وعسير

كأس ايطاليا يوفنتوس الى النهائي مجددا

شاهد..حقيقة زواج حفيد جورج بوش من ابنة محمد بن زايد

نصيحة من طبيب نفسي: كُل صدر الدجاجة ولا تأكل أوراكها!

هل هناك علاقة بين الأمومة والشيخوخة المبكرة؟

هذا ما قاله بوتين عن مسلحي الغوطة الشرقية !

شاهد الغوطة.. الموت يرصد كل من يسلك هذا الطريق!

مقتل قيادي ثان بمرتزقة تحالف العدوان في مأرب

بالأرقام: خريطة مخيفة لقروض الدول العربية في 2018.. مصر تتصدر!

الأکثر مشاهدة