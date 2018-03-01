وفد روسي يتفقد الجامعة البحرية للجيش الايراني شمال البلاد

العالم - ايران

والتقى وفد القوة البحرية الروسية خلال هذه الزيارة التفقدية مع آمر جامعة الامام الخميني (رض) للعلوم البحرية في نوشهر التابعة للقوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وقال آمر الجامعة الاميرال خرداد حكيمي على هامش هذا اللقاء: ان الجامعة ستستضيف المسابقات الرياضية البحرية 2018 ، وفي هذا السياق فان وفدا من القوة البحرية الروسية ونظرا الى خبرات روسيا في استضافة المسابقات البحرية، قد حضر الى هذه الجامعة لنقل الخبرات في هذا المجال.

وتابع قائلا: ان هذا الوفد تفقد في هذه الزيارة اماكن السكن المحددة للفرق المشاركة ومراقبي المسابقات والملاعب الرياضية والاماكن الترفيهية مثل مدينة "نمك آبرود" السياحية وبحيرة ولشت وغيرها.

وتابع آمر جامعة الامام الخميني (رض) قائلا: ان المسابقات الرياضية البحرية 2018، التي تقام في الربيع القادم تشمل مسابقات الغوص والسباحة والغطس وكرة الماء والزوارق وقوارب الكاياك والزوارق الشراعية وباقي الرياضات البحرية.

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