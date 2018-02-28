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هذا ما قاله بوتين عن مسلحي الغوطة الشرقية !

هذا ما قاله بوتين عن مسلحي الغوطة الشرقية !
الأربعاء ٢٨ فبراير ٢٠١٨ - ٠٦:٣١ بتوقيت غرينتش

صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن الإرهابيين في سوريا يطلقون حوالي 50 - 80 قذيفة على دمشق بشكل يومي وتتعرض له مناطق عديدة بما فيها منطقة السفارة الروسية في دمشق.

العالم - سوريا

وقال بوتين عقب المباحثات مع المستشار النمساوي: "للأسف تتواجد في الغوطة الشرقية العديد من القوى المتطرفة، وممثلي مجموعة كاملة من التنظيمات الإرهابية مدرجة على القائمة الأممية للإرهاب".

وتابع: "كما هو معلوم، فإن القرار الأممي ينص على أن محاربة التنظيمات الإرهابية لن تتوقف.. من هناك يتم شن قصف متواصل، وفي بعض الأيام يصل عدد الضربات الصاروخية والقذائف لـ 80 صاروخ وقذيفة، وتسقط القذائف بما في ذلك على محيط السفارة الروسية والبعثة التجارية".

وأشار بوتين، إلى أن آفاق تسوية المشاكل في سوريا تعتمد على رغبة أطراف النزاع بحل جميع المسائل ذات الصلة.

وقال: "الوضع صعب، وآفاق التسوية بين الأطراف المتنازعة تعتمد على الرغبة الداخلية لتحقيق التسوية، والحفاظ على وحدة أراضي وسيادة الدولة، كل شيء يعتمد على ذلك".

وأضاف "إذا بذلنا جميعا جهودا من أجل تطبيع الوضع فى البلاد وفي الغوطة الشرقية، سننجح".    

 

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