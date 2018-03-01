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رئيس منظمة التعبئة الايرانية: زوال الكيان الاسرائيلي هدف مقدس

رئيس منظمة التعبئة الايرانية: زوال الكيان الاسرائيلي هدف مقدس
الأربعاء ٢٨ فبراير ٢٠١٨ - ٠٦:٥٨ بتوقيت غرينتش

اكد رئيس منظمة التعبئة الايرانية (بسيج) العميد غلام حسين غيب برور ان زوال الكيان الاسرائيلي يعد هدفا مقدسا لكل المسلمين.

العالم - ايران 

وقال غيب برور، في كلمة القاها خلال مراسم بدء مسابقات القرآن الكريم الخامسة والعشرين الخاصة بكوادر التعبئة في طهران يوم الاربعاء، ان مدرسة الامام الخميني (رض) تقوم على عدم الاعتراف او اقامة اي ارتباط مع هذا الكيان المختلق، كما ان سجل شهدائنا حافل بهذا الامر، وان قضية المسلمين الاولى تتمثل بازالة "إسرائيل".

واضاف، ان ازالة هذا الكيان المصطنع هو هدف مقدس لذلك فاننا لن نتخطى هذا الهدف ولو كلفنا عدم الحضور في سوح اخرى للمفاخر كالرياضة مثلا.  

وفي سياق آخر اكد ان العودة الى القرآن الكريم تعد ثمرة من ثمار الثورة الاسلامية المباركة حيث ان هذا الكتاب العظيم معجزة خالدة للرسول الاكرم (ص) والذي يجسد جميع مكارم الاخلاق للبشرية برمتها.  

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