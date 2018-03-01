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العجز المالي والإستغلال الجنسي للأطفال محور اجتماع البابا ومجلس الكرادلة

العجز المالي والإستغلال الجنسي للأطفال محور اجتماع البابا ومجلس الكرادلة
الخميس ٠١ مارس ٢٠١٨ - ٠٦:٥٩ بتوقيت غرينتش

قال الكرسي الرسولي إن الحسابات المالية للفاتيكان بين الميزانية وخفض التكاليف والعجز، وتسريع محاكمات رجال الدين بقضايا الإستغلال الجنسي للأطفال، كانت من بين الموضوعات الرئيسية التي تمحور حولها، اجتماع البابا فرنسيس ومجلس الكرادلة المعني بإصلاح إدارة أبرشية روما وتنظيم شؤون الكنيسة.

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وقال المتحدث باسم الفاتيكان غريغ بيرك في مؤتمر صحافي، إن الإجتماع “تناول عدة موضوعات، منها الوضع اللاهوتي للمجالس الاسقفية، الموارد البشرية، احتواء تكاليف الكرسي الرسولي وحماية القاصرين”، كما “بحث الكاردينالات شؤون المجامع الخاصة بالتنمية البشرية المتكاملة، الكنائس الشرقية وتبشير الشعوب”.

وذكر غريغ أن “منسق المَجمع الاقتصادي الكاردينال راينهارد ماركس، أشار الى التقدم الإيجابي في مجالات عرض الميزانية، احتواء التكاليف وتخفيض العجز في ميزانية الكرسي الرسولي”، وفي هذا السياق “قرر المجمع الاقتصادي وضع مبادئ توجيهية للهيئات الفاتيكانية من أجل خفض التكاليف”.
كما بحث الكاردينالات “خيارات مختلفة لمجمع عقيدة الإيمان، في مجال البت في وقت قصير بقضايا الإستغلال الجنسي للأطفال من قبل الكهنة”، كما “استعرض رئيس مجمع التنمية البشرية المتكاملة، الكاردينال بيتر أبيا توركسون، تأملات بشأن مَجمَعي الكنائس الشرقية وتبشير الشعوب”.
وخلص المتحدث باسم الفاتيكان الى القول إن “الاجتماع القادم لمجلس الكرادلة لإصلاح أبرشية روما وإدارة شؤون الكنيسة سيعقد في الفترة من 23 إلى 25 نيسان/أبريل المقبل”.

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

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