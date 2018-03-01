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واردات آسيا من نفط إيران تزيد 3.3% في يناير

واردات آسيا من نفط إيران تزيد 3.3% في يناير
الخميس ٠١ مارس ٢٠١٨ - ٠٦:٢٠ بتوقيت غرينتش

أظهرت بيانات تتبع السفن وأرقام حكومية ارتفاع واردات كبار المشترين في آسيا من الخام الإيراني 3.3 بالمئة على أساس سنوي في يناير/ كانون الثاني إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر حيث بدد ارتفاع كبير في مشتريات الصين، أكبر مشتر، أثر هبوط واردات ثلاث دول أخرى.

واستوردت الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية الشهر الماضي 1.70 مليون برميل يوميا من إيران، وهو أكبر حجم واردات منذ أكتوبر/ تشرين الأول وفقا لما أظهرته البيانات. ويزيد هذا قليلا على متوسط 2017 البالغ 1.67 مليون برميل يوميا.

وقفزت واردات الصين من الخام الإيراني في يناير كانون الثاني 85.9 بالمئة مقارنة مع مستوياتها قبل عام إلى 748 ألفا و715 برميلا يوميا، وهو أكبر مستوى منذ سبتمبر/ أيلول الماضي ويأتي بعد تراجع سنوي لثلاثة أشهر متتالية. وارتفع إجمالي واردات البلاد من الخام نحو الخُمس في يناير/ كانون الثاني.

وتراجعت واردات الهند من إيران 10.7 بالمئة إلى 495 ألفا و200 برميل يوميا في يناير/ كانون الثاني بحسب البيانات.

وعرضت إيران زيادة خصم الشحن على مبيعاتها النفطية إلى الهند مقابل موافقة نيودلهي على زيادة وارداتها حيث تحرص طهران على اقتطاع جزء من الحصة السوقية لمنتجين آخرين مثل السعودية والعراق.

وقال وزير النفط الإيراني بيجن زنكنه في منتصف فبراير/ شباط إن شركات التكرير الهندية الحكومية والخاصة ستشتري نحو 500 ألف برميل يوميا من النفط الإيراني في 2018-2019.

وانخفضت واردات اليابان 2.9 بالمئة على أساس سنوي إلى 203 آلاف و259 برميلا يوميا حسبما أظهرته البيانات الشهرية لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة يوم الأربعاء.

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