وفد أمريكي سيصل فلسطين المحتلة لمتابعة نقل السفارة

العالم - فلسطين المحتلة

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الاسرائيلية إن وفدًا أمريكيًا سيصل فلسطين المحتلة الأسبوع لعملية نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة.

وأوضحت الصحيفة، أن الوفد سيضم محامين وموظفين لوجستيين ودبلوماسيين ومهندسين وآخرين سيضعون الأساس لعملية انتقال البعثة الرئيسية للولايات المتحدة إلى مبنى الشؤون القنصلية في القدس حسبما افادت وكالة شهاب للانباء.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر في ديسمبر 2017 اعتبار القدس المحتلة عاصمة لكيان الاجتلال الاسرائيلي ونقل سفارة واشنطن للمدينة المحتلة.

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