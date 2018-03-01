الرئيس الايراني: الوحدة والانسجام أساس للتطور والتقدم

وفي كلمته خلال اجتماع المجلس الاداري بمدينة بندر عباس (مركز محافظة هرمزكان)، قال الرئيس روحاني: يوجد اتفاق جيد للغاية بين المسؤولين وأئمة الجمعة وممثل الولي الفقيه وجميع القوميات سواء الشيعة أو أهل السنة في محافظة هرمزكان، وهذا يدعو الى الارتياح.

واضاف: ان علينا جميعا ان نضع يدا بيد من أجل إعمار ايران وهرمزكان، ولو شارك جميع المبدئيين والاصلاحيين والمعتدلين وسائر الاحزاب والتيارات والتنظيمات في هذا الميدان، فهو أيضا قليل، لأن عبء المسؤولية ثقيل جدا على كاهل الحكومة، ولابد من أدائها بشكل جيد.

وشدد الرئيس الايراني على أن الامن والوحدة يمثلان أساسا لكل شيء، مصرحا انه في اي محافظة اذا سادت الوحدة والاتحاد والانسجام، فإن ذلك سيكون الأساس الرئيسي للتطور والتقدم في تلك المحافظة، وسائر الأمور ستنفذ بشكل صحيح من خلال الاتحاد والانسجام الشعبي وتوفر الارادة والدوافع لدى مدراء المحافظة وكذلك نواب مجلس الشورى الاسلامي.

112