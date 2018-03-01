البث المباشر
سقوط قذيفتين صاروخيتين على منطقة التجارة في مدينة دمشق، مصدرهما المجموعات المسلحة
إصابة جندي من جيش الاحتلال بجروح جراء اندلاع حريق داخل قاعدة عسكرية
وزير الدفاع الروسي يكشف عن اختبار قتالي لاثنتين من مقاتلات "سو 57" من الجيل الخامس في سوريا
وزیر الدفاع الروسي: السلاح الجديد الذي تحدث عنه بوتين سيجنب روسيا سباق تسلح جديد
البرلمان العراقي يقرر اعتبار عددا من الأقضية والقرى في نينوى والأنبار "منكوبة"
قوات الاحتلال الاسرائيلي تطلق قنابل الصوت تجاه منازل المواطنين في منطقة الدوارة ببلدة سعير قضاء الخليل
مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق: سقوط ست قذائف أطلقها الارهابيون على محيط ضاحية الأسد
مراسل العالم: المجموعات المسلحة تجدد استهدافها للممر الانساني في مخيم الوافدين بقذيفتين صاروخيتين
مراسل العالم: الجيش التركي والفصائل المسلحة التابعة له يستهدفون قافلة المساعدات الإنسانية المتوجهة إلى منطقة عفرين في قرية مريمين
وزير الدفاع الروسي: اختبار طائرات سوخوي 57 في سوريا جرى بنجاح وعادت إلى روسيا قبل أسبوع

الرئيس الايراني: الوحدة والانسجام أساس للتطور والتقدم

الرئيس الايراني: الوحدة والانسجام أساس للتطور والتقدم
الخميس ٠١ مارس ٢٠١٨ - ٠٩:٥٤ بتوقيت غرينتش

اكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني، اليوم الخميس، أهمية الوحدة والانسجام، قائلا اذا سادت الوحدة والانسجام فإنه سيكون أساسا للتطور والتقدم.

وفي كلمته خلال اجتماع المجلس الاداري بمدينة بندر عباس (مركز محافظة هرمزكان)، قال الرئيس روحاني: يوجد اتفاق جيد للغاية بين المسؤولين وأئمة الجمعة وممثل الولي الفقيه وجميع القوميات سواء الشيعة أو أهل السنة في محافظة هرمزكان، وهذا يدعو الى الارتياح.

واضاف: ان علينا جميعا ان نضع يدا بيد من أجل إعمار ايران وهرمزكان، ولو شارك جميع المبدئيين والاصلاحيين والمعتدلين وسائر الاحزاب والتيارات والتنظيمات في هذا الميدان، فهو أيضا قليل، لأن عبء المسؤولية ثقيل جدا على كاهل الحكومة، ولابد من أدائها بشكل جيد.

وشدد الرئيس الايراني على أن الامن والوحدة يمثلان أساسا لكل شيء، مصرحا انه في اي محافظة اذا سادت الوحدة والاتحاد والانسجام، فإن ذلك سيكون الأساس الرئيسي للتطور والتقدم في تلك المحافظة، وسائر الأمور ستنفذ بشكل صحيح من خلال الاتحاد والانسجام الشعبي وتوفر الارادة والدوافع لدى مدراء المحافظة وكذلك نواب مجلس الشورى الاسلامي.

112

روابط ذات صلة

الرئيس روحاني يصل الى بندرعباس لتدشين مشاريع عمرانية و صناعية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

ADHRB : السعودية تقمع الحقوق والحريات تحت ستار مكافحة الفساد

الدوري الايراني لكرة القدم (كأس الخليج الفارسي)... استقلال يحسم ديربي طهران ويؤجل تتویج برسبوليس

ماذا عليك أن تقوم به في أول يوم من وظيفتك الجديدة؟

ظريف يوكد اهمية تعزيز العلاقات بين ايران وكرواتيا

شاهد؛ رد فعل اليمنيين على قرار مجلس الأمن تمديد العقوبات على بلادهم

بوتين يكشف عن صاروخ جديد "لا يمكن لأمريكا إيقافه"(بالفيديو)

شاهد ما لم تشاهده من قبل ..قنابل جوية بمواصفات عالية في سوريا

بالفيديو؛ شاهد الجيش السوري داخل غوطة دمشق الشرقية

وقفة في بيت لحم للمطالبة باستعادة جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال

صحيفة روسية: ألمانيا ما زالت محتلة!

الهلال الأحمر السوري يجلي عائلة باكستانية من الغوطة الشرقية

ماذا صرح بروجردي حول قدرات ايران الصاروخية؟

الحريري بالرياض.. صفحة جديدة أم مهمة ضرورية؟

أميركا.. نصف موظفي ترامب إما استقال إما أقيل!

شاهد بالفيديو: اغنية مصرية تسخر من السيسي

السيسي: مصر تحتاج 250مليار جنيه لتحديث سككها الحديدية

بالأسماء.."CIA" تنشر قائمة بالكتب التي كان يقرأها بن لادن

الزواج يخلّصكم من هذه المشكلة الصحية الخطرة!

مجموعة "مقاومة"تنبثق من الرقة.. من هي وما مهمتها؟

شاهد بالفيديو: استهداف مصفحة تركية بصاروخ موجه غرب عفرين

الأکثر مشاهدة