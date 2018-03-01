ظريف: ايران مصدر موثوق للطاقة لكرواتيا

واضاف ظريف ان بامكان ايران وكرواتيا تعزيز التعاون في مجال صناعة السيارات وقطع غيار السيارات وايضا على نطاق التقنيات الحديثة والبنى التحتية في البلدين.

وصرح وزير الخارجية الايراني، بان زيارة رئيسة كرواتيا لايران في مايو 2016 ، فتحت صفحة جديدة في العلاقات بينهما، واشار ظريف الى الوفد التجاري الرفيع المستوى المرافق له، وهو الوفد التجاري الثالث الذي يزور كرواتيا خلال العام الاخير، ما يؤكد رغبة القطاعات التجارية ورجال الاعمال الايرانيين بالتعاون مع نظرائهم الكروات.

وتطرق ظريف الى التهديدات الدولية كالارهاب وقال : بامكان ايران وكرواتيا التعاون الثنائي والمتعدد الاطراف حول الهواجس المشتركة بمافيها مكافحة الارهاب والتطرف.

بدورها اشارت رئيسة جمهورية كرواتيا، كوليندا جرابر كيتاروفيتش، الى زيارتها لايران، وقالت ان البلدين يرتبطان بعلاقات سياسية جيدة وودية معلنا استعدادها لتعزيز العلاقات مع ايران.

واضافت ان رجال الاعمال في كرواتيا، يحرصون علي العمل مع نظرائهم الايرانيين، بالطبع هناك مشاكل ونأمل بازالتها سريعا خاصة في قطاع الاستثمارات.

كما بحث الطرفان حول القضايا الأقليمية خاصة الاوضاع الجارية في سوريا واليمن وافغانستان وقضايا منطقة البلقان.

وكان وزير الخارجية الايراني قد وصل الى زغرب مساء الاربعاء قادما من صوفيا في اطار جولة على عدد من دول البلقان بداها من صربيا ومن ثم بلغاريا وكرواتيا واخيرا البوسنة والهرسك.

وفي صربيا وبلغاريا التقي الوزير ظريف كبار المسؤولين فيهما للبحث في الارتقاء بمستوى العلاقات والتعاون الثنائي في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية منها.

ويرافق وزير الخارجية الايراني في هذه الجولة وفد سياسي رفيع اضافة الى وفد اقتصادي يضم مندوبين عن عدد من المؤسسات الاقتصادية وخالقي فرص العمل في القطاعين العام والخاص.

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