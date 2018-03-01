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الادميرال خانزادي: العام الايراني المقبل سيشهد نهوضا في قدرات سلاح البحر

الادميرال خانزادي: العام الايراني المقبل سيشهد نهوضا في قدرات سلاح البحر
الخميس ٠١ مارس ٢٠١٨ - ١١:٤٥ بتوقيت غرينتش

اعلن قائد القوة البحرية للجيش الايراني الادميرال حسين خانزادي امام جمع من كبار قادة اسطول الجنوب ان العام الايراني القادم سيشهد نهوضا في قدرات سلاح البحر لجيش الجمهورية الاسلامية.

 وقال الادميرال خانزادي ان العام الايراني القادم سيشهد انضمام عدة بوارج وغواصات لاسطول القوة البحرية الى جانب تعزيز قدرات سلاح البحر على صعيد الاجهزة والمعدات .

واشار الى توصيات قائد الثورة الاسلامية القاضية بضرورة توخي الجاهزية الانية لمواجهة التهديدات مؤكدا ضرورة ان تطمئن كل وحدة عسكرية في الدرجة الاولى على جاهزية قواته ومستوى تاهيلها واجهزتها ومعداتها لكن تكون على اهبة الاستعداد لاتخاذ الاجراءات اللازمة في اللحظات الحساسة.

ولفت الادميرال خانزادي الى اهمية الموقع الجيوسياسي للجمهورية الاسلامية الايرانية وقال ان ايران هي واحدة من اللاعبين المستقلين في المنطقة وان القوة البحرية الاستراتيجية للجيش باعتبارها اليد الطولى على صعيد الدبلوماسية الدفاعية للبلاد  بامكانها ان تلعب دورا متميزا ومن العلامات البارزة لهذا الدور هو استضافة ايران الملتقى الدولي لقائدة القوة البحرية للدول المطلة على المحيط الهندي(IONS) اواخر نيسا

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