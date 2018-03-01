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ما هي أهمية تطوير سواحل مكران؟ الأدميرال سياري يجيب...

ما هي أهمية تطوير سواحل مكران؟ الأدميرال سياري يجيب...
الخميس ٠١ مارس ٢٠١٨ - ٠١:٣٩ بتوقيت غرينتش

أكد مساعد قائد الجيش الايراني لشؤون التنسيق على أهمية الشواطئ الايرانية وقال ان تطوير سواحل مكران يقربنا الى الحضارة البحرية.

العالم - ايران

واضاف الادميرال حبيب الله سياري في الحفل الختامي لملتقى دبلوماسية الماء وفرص الهيدروبولتيك لغرب اسيا، ان تطوير مينائي جابهار وجاسك سيؤدي الى نشاط ممر الشمال - جنوب ما يعزز القدرات البحرية في البلاد.

وأشار الى أهمية البحار والملاحة البحرية، وقال ان أكثر من 90 بالمائة من التجارة تتم عن طريق البحار نظرا لكلفتها المنخفضة.

وأكد الأدميرال سياري على اقتدار الدول التي تمتلك الموارد المائية، وقال ان الاستعمار حاول ولسنوات مديدة ابعادنا عن البحار لحرماننا من استثمار ثرواتنا وقدراتنا.

وشدد على دور وأهمية المنطقة من الناحية الجيوسياسية والجيوستراتيجية، مضيفا: ان حجم كبير من التبادل التجاري العالمي يجري في هذه المنطقة عن طريق البحار وتمتلك مخزون مهم من الطاقة والتي تولد جميع هذه العناصر، القدرة والثروة لهذه المنطقة.

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