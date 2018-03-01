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ماذا صرح بروجردي حول قدرات ايران الصاروخية؟

ماذا صرح بروجردي حول قدرات ايران الصاروخية؟
الخميس ٠١ مارس ٢٠١٨ - ٠٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي علاء الدين بروجردي بان قدرات الجمهورية الاسلامية الايرانية وسياساتها حول هذا الموضوع غير قابلة للتفاوض.

العالم - ايران

وفي تصريح ادلى به لوكالة انباء "فارس" حول رد الجمهورية الاسلامية على محاولات اميركا الرامية الى فرض قيود على قدرات ايران الصاروخية، عبر التهديد بالخروج من الاتفاق النووي، قال بروجردي: ان ردنا سيكون رد عملي.

واضاف، ان سياستنا في المجال الصاروخي ستستمر كوسيلة ردع وحيدة في الدفاع عن الوطن الاسلامي ومواجهة اعداء الثورة.

واكد رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية، ان كبار مسؤولي الدولة على مختلف المستويات اعلنوا مرارا بان هذه السياسة لا علاقة لها بالاتفاق النووي وليست قابلة للتفاوض اطلاقا.

واكد بروجردي قائلا، ان السياسات في مجال القدرات الصاروخية الايرانية سياسات استراتيجية ستستمر مستقبلا ايضا.

واضاف، انه حتى الافراد العاديين قد ادركوا ان سياسة الجمهورية الاسلامية الايرانية شفافة في المجال الصاروخي، لذا فانه على الرئيس الاميركي ان يزيد من ادراكه حول هذا الموضوع.

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