بالفيديو.. لحظة اعتداء وحشي وسحل طالبة مصرية في لندن

العالم - اوروبا

وعبر قناة "دريم"، عرض الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامجه "العاشرة مساء"، مشاهد تظهر اعتداء مجموعة من الفتيات على الطالبة المصرية داخل حافلة.

وقال الإبراشي إن الفتاة تدعى مريم مصطفى، كاشفا أنها وقبل أربعة شهور، تعرضت للاعتداء من قبل فتاتين شاركا بضربها هذه المرة أيضا.

والدة الطالبة المصرية، قالت إن الاعتداء على ابنتها تم من قبل 10 فتيات بريطانيات، من ذوي البشرة السمراء، وقمن بسحلها مسافة 20 مترا في أحد الشوارع المزدحمة بالمارة.

ووفقا لوالدة الفتاة، فإن ابنتها ورغم تمكنها من الهروب، والاختباء داخل حافلة، إلا أن الفتيات لاحقنها واعتدين عليها بشدة داخل الحافلة، ما تسبب بفقدانها الوعي.



وحذرت السيدة المصرية من خطورة حالة ابنتها الصحية، التي تمكث في أحد مستشفيات لندن.

ولم تعلق السلطات البريطانية على الحادثة، التي لم يتم الجزم بدوافعها، مع ترجيح أن تكون العنصرية هي الدافع الرئيس.

يشار إلى أن حوادث الاعتداء على المصريين المقيمين بالخارج لم تعد أمرا مستغربا بين أبناء وطنهم، الذين اعتادوا على تكرارها، حتى باتت بمثابة ظاهرة في السنوات الأخيرة.

وشهد شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي ثلاثة من وقائع السحل والضرب، انتهت إحداها بمقتل أحد المصريين في الأردن، بينما أصيب اثنان آخران بجروح خطيرة في الكويت والسعودية.