إيران تطلق منظومة إلكترونية لتوحيد تعاملات صرف العملات

العالم - ايران

وكان البنك المركزي قد شغّل المنظومة تجريبيا في 17 فبراير/ شباط المنصرم، بهدف تسجيل تعاملات النقد الاجنبي في عدد محدد من مكاتب الصرافة، وسيقدم بدءا من الاسبوع المقبل، دورات تنويرية وتدريبية لمكاتب الصرافة التضامنية لالتحاقها بالمنظومة.

وبموازاة ذلك ستقيم وزارة الصناعة والتجارة والمناجم بالتعاون مع منظمة التنمية التجارية الايرانية، دورات تنويرية وتدريبية للتجار، بهدف اتصال متعاملي سوق الصرف بالمنظومة، لاتخاذ خطوات مؤثرة باتجاه بلورة انسجام في السوق.

وتستهدف المنظومة دعم مكاتب الصرافة الرسميين وتسهيل التجارة وتنظيم السوق، حيث ستوفر قيمة مضافة عالية للصرافين والتجار ومتقدمي بيع وشراء العملات.

يذكر أن سعر العملات الاجنبية امام الريال الايراني سجل ارتفاعا غير مسبوق مؤخرا، ما استدعى اطلاق حملة أمنية في طهران لاعتقال المتلاعبين بالاسعار، بموازاة طرح شهادات ايداع مصرفية بفائدة 20 بالمئة، لتحفيز الاستثمار بدلا عن المضاربة في العملات والذهب.

5