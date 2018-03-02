سوء الأحوال الجوية يؤخر عمليات نقل جثامين ضحايا الطائرة المنكوبة

العالم - ايران

ورغم مضي قرابة 12 يوما على حادث سقوط طائرة الركاب الايرانية التابعة لشركة آسمان والتي كانت تقل 66 شخصا من الركاب والطاقم في رحلة من طهران الى ياسوج (مركز محافظة كهكيلوية وبوير احمد)، الا ان سوء الاحوال الجوية مازال يشكل أكبر عائق أمام بدء عمليات نقل جثامين الضحايا، والتي كان مقررا ان تبدأ صباح اليوم.

وبهذا الشأن، قال عباس بهشتي روي، قائممقام قضاء دنا: ان فرق الإغاثة والإنقاذ في أتم جاهزيتها في إطار فرق البحث ونقل الجثامين، وفي حال تحسن الأحوال الجوية سيتم إرسالها الى منطقة الحادث.

وأشار بهشتي روي الى ان المعدات اللازمة لعمل فرق الإغاثة تم إعدادها، مضيفا: انه في حال تحسن الأحوال الجوية، فإن فرق الهلال الاحمر ومغاوير الجيش والحرس الثوري، سيتم إرسالها الى محل سقوط الطائرة.

وفي سياق متصل، قال المدير التنفيذي لجمعية الهلال الاحمر في محافظة كهكيلوية وبويراحمد، أمان الله جهانبين: انه كان مقررا ان تتم جوقلة 9 فرق يضم كل منها 3 أشخاص، بواسطة المروحيات الى جبال دنا، لكن العمليات توقفت بسبب سوء الأحوال الجوية، وفي حال تحسنها سيتم استئناف العمليات.

وكانت مؤسسة الأنواء الجوية في كهكيلوية وبوير احمد أعلنت ان نسبة الرطوبة في مرتفعات دنا تبلغ 80 بالمائة، وأن الضباب الكثيف خفض مدى الرؤية الى أقل من 3 أمتار.

الجدير بالذكر ان طائرة من طراز ATR72 تابعة لشركة "آسمان" الايرانية انطلقت في الساعة 8 صباحا (بالتوقيت المحلي) يوم الاحد الموافق 18 شباط/ فبراير 2018 من طهران متوجهة الى ياسوج وعلى متنها 60 راكبا و6 هم أفراد الطاقم، وبعد 50 دقيقة، وبعد طلب الطيار الاذن بخفض الارتفاع على بعد 15 ميلا من مطار ياسوج، انقطع الاتصال واختفت من صفحة الرادار.

وفي تلك اللحظة كانت الطائرة تحلق فوق جبال "دنا" ضمن سلسلة جبال زاغروس، على مسافة 14 ميلا من ياسوج.

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