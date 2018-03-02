متى سيتم فتح معبر خسروي الحدودي بين العراق وايران؟

العالم - ايران

وخلال اجتماع للجنة الأربعين اليوم بمحافظة كرمانشاه (غرب ايران)، قال حسين ذوالفقاري مساعد وزير الداخلية الايراني في الشؤون الأمنية: ان افتتاح معبر خسروي الحدودي يؤدي الى خفض الازدحام في معبر مهران الحدودي، وتتم إدارة كلا المعبرين بشكل منظم ومناسب.

وأضاف: لقد تمكنا من تهيئة البنى التحتية لمعبر خسروي الحدودي، مؤكدا ان من أهم اولويات لجنة الأربعين، الحفاظ على سلامة زوار الإمام الحسين (عليه السلام).

وأكد ذوالفقاري توفر الإرادة الجادة لإعادة افتتاح معبر خسروي الحدودي لتقديم الخدمات للزوار وخاصة خلال أيام زيارة أربعين الإمام الحسين عليه السلام، مبينا انه تم تنظيم اتفاقية صريحة لإعادة فتح معبر خسروي الحدودي، وسيتم قريبا التوقيع عليها مع الجانب العراقي.

كما دعا المسؤول في وزارة الداخلية الايرانية الى ضرورة إصدار التأشيرات بين العراق وايران بشكل الكتروني، للحيلولة دون استغلال الامور من قبل بعض المحتالين والمكاتب غير المرخصة.

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