رئيس الوزراء التشيكي: لن نستقبل ولا مهاجرا واحدا

العالم - اوروبا

وقال بابيش في كلمة له أمام البرلمان، اليوم الخميس: "نحن لن نستقبل أحدا. ونحن نرفض رفضا قاطعا إملاءات الآخرين بشأن من الذي يجب أن يعيش في بلادنا ويعمل فيها. والحصص تقسم أوروبا، وهي غير فعالة".

وأضاف أن تشيكيا تعتبر امرا سخيفا توجه المفوضية الأوروبية إلى المحكمة بسبب رفض براغ لحصص استقبال المهاجرين.

وتجدر الإشارة إلى أن المفوضية الأوروبية توجهت في ديسمبر الماضي إلى المحكمة لمقاضاة بولندا وهنغاريا وجمهورية التشيك لعدم التزامها بحصص الاتحاد الأوروبي لاستقبال المهاجرين. وأشار بابيش في يناير الماضي إلى أن براغ ستقدم طعنا بدعوى المفوضية الأوروبية.

المصدر: وكالات