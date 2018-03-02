البث المباشر
مراسلة العالم: دوي انفجارات عنيفة في العاصمة اليمنية صنعاء إثر تحليق مكثف لمقاتلات العدوان السعودي
مراسلة العالم: استشهاد وجرح 5 مدنيين سوريين نتيجة استهداف التحالف الأميركي قرية الصفاوي في ريف الحسكة
اذاعة الاحتلال: الشرطة تستجوب نتنياهو في قضية فساد تتعلق بشركة بيزك للاتصالات
الخارجية الروسية: لافروف يبحث مع نظيره الإيراني الوضع في الشرق الأوسط والتحضير لقمة بحر قزوين
مراسلة العالم: 20 شهيدا وعشرات الجرحى بقصف القوات التركية لقرى شران وميدانكي وحاج خليل في منطقة عفرين السورية
ا ف ب: قتيل على الاقل واربعة جرحى في تفجير انتحاري بسيارة مفخخة ضد موكب لقوات اجنبية في كابول
ا ف ب: 4 جرحى على الاقل في انفجار ضد عربة تقل موظفين أجانب في كابول
رويترز: سماع دوي انفجار في العاصمة الأفغانية كابول
مصادر فلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يشن حملات دهم في الضفة الغربية ويعتقل 3 فلسطينيين في بلدتي عزون وحزما
الجيش التركي يعلن مقتل 7 من جنوده واصابة 7 آخرين بمواجهات في منطقة عفرين شمالي سوريا

الدفاع البريطانية: روسيا اختارت طريق "التصعيد والاستفزاز"

الدفاع البريطانية: روسيا اختارت طريق
الجمعة ٠٢ مارس ٢٠١٨ - ٠٢:١٣ بتوقيت غرينتش

حذر وزير الدفاع البريطاني من تنامي القدرات العسكرية الروسية، واصفا طريقة إعلان الرئيس الروسي عن السلاح الاستراتيجي الجديد بـ " التصعيدية والاستفزازية"، على حد تعبيره.

العالم - اوروبا 

ونقلت صحيفة "ديلي تلغراف"عن وزير الدفاع البريطاني غافين ويليامسون قوله :" نحن نصطدم بالتهديد المتنامي لطريقة عيشنا، وهذا الإعلان (عن السلاح الاستراتيجي الروسي الجديد) يُذكّرنا مرة أخرى أنه يجب أن نبقى يقظين".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن اليوم الخميس في خطابه أمام الجمعية الاتحادية الروسية، أن لدى روسيا أسلحة فرط صوتية (منظومتا صواريخ من طراز "أفانغارد" و "كينجال")، بالإضافة لغواصات نووية وطائرات مسيرة عن بعد، وأشعة الليزر للأغراض القتالية وصواريخ مجنحة تعمل منصات إطلاقها على الطاقة النووية.

كما أشار الرئيس بوتين إلى أن المرحلة النشطة من اختبار الصواريخ البالستية الجديدة عابرة القارات من طراز "سارمات" قد بدأت، وستحل محل الصواريخ الاستراتيجية الروسية من طراز "فويفودا" الأكثر ثقلا في العالم، والتي يطلق عليها حلف الناتو "ساتانا" (الشيطان).

المصدر: "إنترفاكس"

روابط ذات صلة

وزارة الدفاع البريطانية تحقق في تقارير عن استخدام السعودية قنابل عنقودية بريطانية في اليمن

وزارة الدفاع البريطانية تحقق في تقارير باستخدام السعودية قنابل عنقودية بريطانية الصنع في اليمن

وزارة الدفاع البريطانية تؤكد في بيان لها أن الحكومة لا تنوي إرسال قوات إلى ليبيا لفرض الأمن

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

هکذا علق "سلمان"  على المباراة الودية بين السعودية والعراق!

فيديو: المسلحون يمنعون وصول اهالي الغوطة للممر الانساني

"النصرة" تغلق أحد أسوأ سجونها في إدلب !

تويوتا: الضرائب الاميركية على الصلب والالومنيوم ستزيد اسعار السيارات

استقالة السفيرة الأمريكية لدى المكسيك بعد تصاعد التوتر بين البلدين

المرجع مدرسي يحذر من محاولات النيل من الحشد لتمهيد عودة الإرهاب

الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين بالضفة

بطولة العالم داخل الصالات ليسنكو يحرز ذهبية الوثب العالي أمام برشم

الدوري الانكليزي مانشستر سيتي يوجه صفعة جديدة لارسنال ويبتعد بالصدارة

ما صحة وفاة السفير السعودي السابق لدى القاهرة؟

الغنوشي يرى أن تونس لم تكن يوما دولة علمانية

شاهد.. المسافر "المتوحش"

صورة "عضلات" رونالدو الصغير تحظى باعجاب 5 ملايين

بريطانيا ترفض وثيقة الاتحاد الأوروبي حول "بريكست"

الدوري الاسباني برشلونة يتعثر في لاس بالماس قبل قمته مع اتلتيكو مدريد

قائد في الحرس الثوري: محور المقاومة لن يسمح لأميركا باستعراض عضلاتها

فيديو: دخول اول قافلة مساعدات دولية الى عفرين

بيع الخادمات المغاربة في السعودية... هل عاد سوق الجواري مجددا؟!

مقاطعة كندية كانت السيارات فيها "محظورة" قبل قرن

الرباط: المغرب يحرص على وحدة أقاليمه الجنوبية في اتفاقياته الدولية

الأکثر مشاهدة