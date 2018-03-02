الدفاع البريطانية: روسيا اختارت طريق "التصعيد والاستفزاز"

العالم - اوروبا

ونقلت صحيفة "ديلي تلغراف"عن وزير الدفاع البريطاني غافين ويليامسون قوله :" نحن نصطدم بالتهديد المتنامي لطريقة عيشنا، وهذا الإعلان (عن السلاح الاستراتيجي الروسي الجديد) يُذكّرنا مرة أخرى أنه يجب أن نبقى يقظين".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن اليوم الخميس في خطابه أمام الجمعية الاتحادية الروسية، أن لدى روسيا أسلحة فرط صوتية (منظومتا صواريخ من طراز "أفانغارد" و "كينجال")، بالإضافة لغواصات نووية وطائرات مسيرة عن بعد، وأشعة الليزر للأغراض القتالية وصواريخ مجنحة تعمل منصات إطلاقها على الطاقة النووية.

كما أشار الرئيس بوتين إلى أن المرحلة النشطة من اختبار الصواريخ البالستية الجديدة عابرة القارات من طراز "سارمات" قد بدأت، وستحل محل الصواريخ الاستراتيجية الروسية من طراز "فويفودا" الأكثر ثقلا في العالم، والتي يطلق عليها حلف الناتو "ساتانا" (الشيطان).

المصدر: "إنترفاكس"