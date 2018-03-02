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قائد الثورة الإسلامية في إيران: الشهادة تجارة رابحة جدا

قائد الثورة الإسلامية في إيران: الشهادة تجارة رابحة جدا
الجمعة ٠٢ مارس ٢٠١٨ - ٠٦:٢١ بتوقيت غرينتش

اعتبر قائد الثورة الاسلامية في إيران آية الله السيد علي الخامنئي، الشهادة تجارة رابحة جدا مع الباري تعالى، لان الشهداء يضحون بارواحهم ويفوزون بالجنة ازاء ذلك.

العالم - إيران

وجاء تصريحات سماحة قائد الثورة الاسلامية خلال استقباله قبل فترة المعنيين بتنظيم مؤتمر احياء ذكرى 'عالم الدين الشهيد صدوق كلبايكاني و372 شهيدا من كلبايكان' والتي تليت في حفل افتتاح المؤتمر مساء الخميس.

وفي تصريحاته اعتبر قائد الثورة، منطقة كلبايكان بانها منجبة لعلماء الدين واشار الى شهدائها البارزين وقال، ان من ضمن شهداء كلبايكان البارزين عالم الدين الشهيد المرحوم صدوق الذي كانت له خصال بارزة منها خدمة المواطنين ومواجهة نظام الطاغوت (نظام الشاه).

واعتبر سماحته الاستعداد لبذل الروح في سبيل الله فضيلة كبري واضاف، ان روح الانسان ستذهب تاليا الا ان عمل الشهداء قيّم ويتسم بالفطنة البالغة اذ انهم يدخلون في تجارة رابحة مع الباري تعالى من خلال التضحية بارواحهم ليفوزوا بالجنة ازاء ذلك.

 

 

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