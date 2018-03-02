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واشنطن تسعى لتحقيق اممي عن مزاعم هجمات كيميائية بالغوطة

واشنطن تسعى لتحقيق اممي عن مزاعم هجمات كيميائية بالغوطة
الجمعة ٠٢ مارس ٢٠١٨ - ٠٦:٢٣ بتوقيت غرينتش

طلبت الولايات المتحدة من مجلس الامن الدولي تشكيل لجنة جديدة للتحقيق في استخدام اسلحة كيميائية في سوريا بعد تقارير مزعومة عن تعرض منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق لهجمات بغاز الكلور.

العالم - سوريا

وبحسب مشروع قرار اطلعت عليه وكالة فرانس برس، اجتمع دبلوماسيون في الامم المتحدة الخميس للتباحث في مشروع القرار الاميركي الذي قدمته البعثة الاميركية الاربعاء بعيد أيام على مزاعم اطلقها ما يسمى بـ"المرصد السوري لحقوق الانسان" وطبيب، أن طفلا توفي و13 شخصا على الأقل واجهوا صعوبات في التنفس في بلدة في الغوطة الشرقية.

من جهتها، أعلنت السفارة الروسية في واشنطن أن موسكو تحذر واشنطن من محاولة استخدام اتهامات لا صحة لها بشأن هجوم كيميائي قامت به دمشق، كذريعة لتبرير شن هجمات ضد أهداف للسلطات السورية.

ويدعو مشروع القرار الاميركي الى تشكيل لجنة تحقيق دولية تحت اسم "آلية التحقيق الاممية المستقلة" (يونيمي) تكون مدة تفويضها سنة واحدة ومهمتها "تحديد مسؤولين (مفترضين) عن شن هجمات بالسلاح الكيميائي في سوريا".

ولكن دبلوماسيا في المنظمة الدولية اكد انه من المستبعد كثيرا ان توافق روسيا على مشروع القرار الاميركي او تسمح بتمريره.

وقبل ثلاثة اشهر استخدمت روسيا حق النقض لمنع التجديد لفريق تحقيق تابع للامم المتحدة حول الهجمات الكيميائية في سوريا، في فيتو اطلق رصاصة الرحمة على هذا التحقيق.

وكانت موسكو وصفت الاثنين التقارير التي تحدثت عن هجوم كيميائي استهدف الغوطة الشرقية الخاضعة لسيطرة المسلحين بأنها "روايات زائفة".

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف "هناك روايات زائفة في وسائل الإعلام تتحدث عن استخدام (غاز) الكلور بالأمس في الغوطة الشرقية، نقلا عن شخص مجهول يقيم في الولايات المتحدة".

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