قائد في الحرس الثوري: محور المقاومة لن يسمح لأميركا باستعراض عضلاتها

العالم – إيران

وفي مراسم احتفاء بذكرى الشهداء في محافظة همدان (غرب)، قال العميد حسين دقيقي: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تجابه جبهة الكفر بشدة، وهي تقاوم الأعداء بقوة.

وأضاف أنه منذ 3 سنوات تواصل الطائرات الاميركية (التابعة لقوات تحالف العدوان السعودي) قصف الشعب اليمني، في حين ان الامبراطورية الإعلامية التي تسيطر عليها القوى الاستكبارية، تريد ان تبرئ ساحة الاميركان.

وشدد على أن الشعب اليمني قام بالثورة ورفض الظلم.. فلم يعد هذا الشعب يتقبل القيمومة الاميركية.

وأشار الى مزاعم الاميركان بأن ايران تشكل عاملا لزعزعة الاستقرار.. وقال: هذا في حين انهم كانوا يقولون سابقا ان ايران مرساة الاستقرار بالمنطقة (في عهد الشاه).. لأن الاستقرار حسب رأيهم هو ان يحصلوا على النفط بسعر زهيد.

وأكد ان الخيار العسكري ليس مطروحا على جدول أعمال اميركا مطلقا، وذلك بفضل تمسك الشعب الايراني بمبادئ الثورة الاسلامية والنظام الاسلامي.

ورأى العميد دقيقي ان محور المقاومة يتمثل في ايران وسوريا والعراق وفلسطين ولبنان، مؤكدا ان هذا المحور لن يسمح مطلقا لسائر أضلاع أميركا باستعراض العضلات، إذ يضعون السعودية في المقدمة بناء على ذلك.

وأوضح أنه لم يعد بإمكان السعودية ان تستخدم البترودولار للتأثير على الساحة الاقليمية، فهي لم تعد زعيمة العالم العربي ولا العالم الاسلامي، بل تعتبر عميلة في المنطقة.

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