البث المباشر

قائد في الحرس الثوري: محور المقاومة لن يسمح لأميركا باستعراض عضلاتها

قائد في الحرس الثوري: محور المقاومة لن يسمح لأميركا باستعراض عضلاتها
الجمعة ٠٢ مارس ٢٠١٨ - ٠٧:٠٢ بتوقيت غرينتش

أكد المستشار الأعلى للقائد العام لحرس الثورة الاسلامية، أمس الخميس، أن محور المقاومة المتمثل في ايران وسوريا العراق وفلسطين ولبنان لن يسمح لأميركا وحلفائها كالسعودية باستعراض العضلات في المنطقة.

العالمإيران

وفي مراسم احتفاء بذكرى الشهداء في محافظة همدان (غرب)، قال العميد حسين دقيقي: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تجابه جبهة الكفر بشدة، وهي تقاوم الأعداء بقوة.

وأضاف أنه منذ 3 سنوات تواصل الطائرات الاميركية (التابعة لقوات تحالف العدوان السعودي) قصف الشعب اليمني، في حين ان الامبراطورية الإعلامية التي تسيطر عليها القوى الاستكبارية، تريد ان تبرئ ساحة الاميركان.

وشدد على أن الشعب اليمني قام بالثورة ورفض الظلم.. فلم يعد هذا الشعب يتقبل القيمومة الاميركية.

وأشار الى مزاعم الاميركان بأن ايران تشكل عاملا لزعزعة الاستقرار.. وقال: هذا في حين انهم كانوا يقولون سابقا ان ايران مرساة الاستقرار بالمنطقة (في عهد الشاه).. لأن الاستقرار حسب رأيهم هو ان يحصلوا على النفط بسعر زهيد.

وأكد ان الخيار العسكري ليس مطروحا على جدول أعمال اميركا مطلقا، وذلك بفضل تمسك الشعب الايراني بمبادئ الثورة الاسلامية والنظام الاسلامي.

ورأى العميد دقيقي ان محور المقاومة يتمثل في ايران وسوريا والعراق وفلسطين ولبنان، مؤكدا ان هذا المحور لن يسمح مطلقا لسائر أضلاع أميركا باستعراض العضلات، إذ يضعون السعودية في المقدمة بناء على ذلك.

وأوضح أنه لم يعد بإمكان السعودية ان تستخدم البترودولار للتأثير على الساحة الاقليمية، فهي لم تعد زعيمة العالم العربي ولا العالم الاسلامي، بل تعتبر عميلة في المنطقة.

 

216

 

تصنيف :

روابط ذات صلة

ممثل الولي الفقيه في حرس الثورة يحل شيفرات عداء آمريكا للنجباء والمقاومة

رعد: لماذا يرفض البعض الاستفادة من تجربة المقاومة التي لم تستطع دول أن تقدمها

محور المقاومة منع تحقق المشروع الصهيوأميركي بالمنطقة

المقاومة هي السبيل الوحيد لإسقاط صفقة القرن

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

فيديو..أطفال أردنيون يأكلون بقايا الطعام من القمامة بالعاصمة عمَان

شاهد: "مدينة تحت الارض" للمسلحين بالغوطة الشرقية! 

15 شركة رقمية ايرانية تشارك في معرض سبيت بالمانيا

حائز هذه الطائرة لا يخاف أحدا !

لجنة سورية-ليبية لحث لبنان على الإفراج عن هانيبال القذافي

مشروع قرار أميركي جديد للتحقيق في الهجمات الكيماوية بسورية

البنتاغون يدلي بتصريح حول القوات الاميركية في سوريا!

فتاة أثارت شكوك رجال الأمن.. وعندما اقتربوا منها كانت المفاجأة! + ( صورة )

ايران ترفض تقرير غوتيرش حول حقوق الانسان

انفجار بطقم عسكري لمرتزقة العدوان أمام جامع في تعز وسقوط إصابات

عطوان: هذه هي رسالة بوتين من استعراض عضلاتِه الصَّاروخيّة لاسرائيل وأمريكا حول سوريا 

مقتل وجرح عدد من مرتزقة السعودية خلال عمليات للقوات اليمنية

ظریف: التطرف لا علاقة له اطلاقا بالاسلام والدیانات الاخرى

أكبر شجرة عائلة في العالم تجمع 13 مليون شخصا!

تركيا تعلن موعد نهاية عملية "غصن الزيتون" في عفرين

بيل غيتس: العملات الإلكترونية تؤدي إلى الموت

الشرطة الإسرائيلية تستجوب نتنياهو لخمسة ساعات

بالفيديو.. طالبة عربية تتعرض لاعتداء وحشي في بريطانيا

شاهد.. السيسي "تمنى" من الله أن يرزقه 100 مليار دولار!

سفير فلسطين: الشعب الايراني صمد بحزم في مواجهة مؤامرات القوى الامبريالية والصهيونية

الأکثر مشاهدة