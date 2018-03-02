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مراسلة العالم: دوي انفجارات عنيفة في العاصمة اليمنية صنعاء إثر تحليق مكثف لمقاتلات العدوان السعودي
مراسلة العالم: استشهاد وجرح 5 مدنيين سوريين نتيجة استهداف التحالف الأميركي قرية الصفاوي في ريف الحسكة
اذاعة الاحتلال: الشرطة تستجوب نتنياهو في قضية فساد تتعلق بشركة بيزك للاتصالات
الخارجية الروسية: لافروف يبحث مع نظيره الإيراني الوضع في الشرق الأوسط والتحضير لقمة بحر قزوين
مراسلة العالم: 20 شهيدا وعشرات الجرحى بقصف القوات التركية لقرى شران وميدانكي وحاج خليل في منطقة عفرين السورية
ا ف ب: قتيل على الاقل واربعة جرحى في تفجير انتحاري بسيارة مفخخة ضد موكب لقوات اجنبية في كابول
ا ف ب: 4 جرحى على الاقل في انفجار ضد عربة تقل موظفين أجانب في كابول
رويترز: سماع دوي انفجار في العاصمة الأفغانية كابول
مصادر فلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يشن حملات دهم في الضفة الغربية ويعتقل 3 فلسطينيين في بلدتي عزون وحزما
الجيش التركي يعلن مقتل 7 من جنوده واصابة 7 آخرين بمواجهات في منطقة عفرين شمالي سوريا
شاهد.. المسافر "المتوحش"
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الجمعة ٠٢ مارس ٢٠١٨ - ٠٧:١٠ بتوقيت غرينتش
هاجم احد مسافري ركاب خطوط شركة أميركان إيرلاينز موظفين في مدرج مطار شارلوت دوغلاس الدولي في ولاية نورث كارولينا، بعدما تم طرده من الطائرة، بحسب موقع فوكس نيوز.
العالم
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منوعات
103-10
تصنيف :
العالم
أوروبا
فيديو
حوادث
منوعات
كلمات دليلية :
مطار شارلوت دوغلاس الدولي
ولاية نورث كارولينا
خطوط شركة أميركان إيرلاينز
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