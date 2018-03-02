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تويوتا: الضرائب الاميركية على الصلب والالومنيوم ستزيد اسعار السيارات

تويوتا: الضرائب الاميركية على الصلب والالومنيوم ستزيد اسعار السيارات
الجمعة ٠٢ مارس ٢٠١٨ - ٠٧:٣٧ بتوقيت غرينتش

حذرت مجموعة تويوتا لصناعة السيارات الجمعة من "الاثر السلبي" للضرائب الباهظة التي يعتزم الرئيس الاميركي دونالد ترامب فرضها على واردات الفولاذ والالومنيوم، مؤكدة ان هذه الرسوم ستؤدي الى زيادة كبيرة في اسعار السيارات في السوق الاميركية.

العالم- أمیرکیتان

وقالت تويوتا في بيان ان "اكثر من 90% من الفولاذ والالومنيوم اللذين نشتريهما (للسوق الاميركية) يأتي من الولايات المتحدة نفسها".

واضافت "لكن قرار الحكومة فرض ضرائب كبيرة على الفولاذ والالومنيوم سيكون له أثر سلبي على مصنعي السيارات والموردين والمستهلكين لانها ستزيد بقوة الاكلاف وبالتالي اسعار السيارات والشاحنات المباعة في الولايات المتحدة".

وفي العام 2017 باعت تويوتا اكثر من 2,4 ملايين سيارة في الولايات المتحدة التي تعتبر السوق الاولى للمجموعة اليابانية.

وكان ترامب اعلن الخميس انه سيفرض رسوما باهظة على واردات الولايات المتحدة من الفولاذ والالومينيوم ما يهدد بحرب تجارية مع شركائه التجاريين الاساسيين وبينهم الصين والاتحاد الاوروبي.

وقال ترامب ان هذه الرسوم "ساصادق عليها الاسبوع المقبل".

وسارع رئيس المفوضية الاوروبية جان-كلود يونكر الى الرد على ترامب بالقول ان الاتحاد الاوروبي "سيرد بقوة وفي شكل متكافىء دفاعا عن مصالحه".

وقال يونكر في بيان "نأسف بشدة" للقرار الاميركي، مضيفا ان المفوضية ستقدم "في الايام المقبلة اقتراحا باجراءات مضادة ضد الولايات المتحدة تنسجم مع قواعد منظمة التجارة العالمية لاعادة التوازن الى الوضع".

واعتبر رئيس المفوضية الاوروبية ان الخطوة الاميركية هي "اجراء صارخ لحماية الصناعة" الوطنية في الولايات المتحدة لكنها "لا تستند الى تبرير مرتبط بالامن القومي"، مضيفا "بدلا من تقديم حل، فان هذا القرار سيفاقم الامور. لن نبقى مكتوفي الايدي في وقت تتعرض فيه صناعتنا لاجراءات ظالمة".

وفي البيان نفسه، اسفت المفوضة الاوروبية للتجارة سيسيليا مالستروم للاجراءات الاميركية "التي سيكون لها تأثير سلبي على العلاقات بين ضفتي الاطلسي وعلى الاسواق العالمية".

واكدت ان هذه التدابير "ستزيد الاكلاف وستقلص خيار المستهلكين الاميركيين للفولاذ والالومينيوم، وهذا يشمل الصناعات التي تستورد هذه السلع".

واضافت ان "الاتحاد الاوروبي سيبدأ في اسرع وقت مشاورات حول تسوية الخلافات مع الولايات المتحدة في جنيف"، موضحة ان "المفوضية ستراقب تطور الاسواق وستقترح اذا كان ذلك ضروريا اجراءات حماية تنسجم مع منظمة التجارة العالمية بهدف الحفاظ على استقرار سوق الاتحاد الاوروبي".

بدوره، نبه وزير التجارة الدولية الكندي فرنسوا-فيليب شامبان الى ان اي رسم جمركي محتمل تفرضه الولايات المتحدة على الصادرات الكندية من الفولاذ والالومينيوم سيكون "مرفوضا".

فرانس برس

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