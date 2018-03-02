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فيديو صادم: فقدت حاجبيها بسبب جهلها باللغة الصينية

الجمعة ٠٢ مارس ٢٠١٨ - ٠٦:٥٩ بتوقيت غرينتش

أظهر تسجيل مصور صادم نشر على موقع يوتيوب الإلكتروني، لحظة اكتشاف امرأة حقيقة مزيل تاتو الحواجب بعدما فقدت حاجبيها بشكل نهائي.

العالم - حوادث

بينما كانت البريطانية بوبي غاسون تحاول مسح تاتو حاجبيها باستخدام سائل مزيل اشترته عبر الإنترنت، اكتشفت أن حاجبيها قد اختفيا بشكل نهائي.

وبعد اكتشافها ما حدث أصيبت غاسون بالصدمة، قبل أن تهتف باستغراب: "أين ذهب حاجبي؟"

وفي وقت لاحق قالت غاسون معلقة على ما حدث: "لقد كانت تعليمات المستحضر باللغة الصينية ولم أستطع قراءتها، لذا افترضت أن عليّ ترك المستحضر على حاجبيّ لثلاثين دقيقة".

وأضافت: " لقد كنت مخطئة في ذلك، وأنا أدفع ثمن خطأي الآن"

يذكر أن غاسون قرأت في تعليقات الزبائن على الإنترنت أن المستحضر يجب أن لا يترك أكثر من خمس دقائق على الحاجبين، بحسب ما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية.

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