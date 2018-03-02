بلجيكا ترفض استقبال المتطرفين المعتقلين لدى العراق وسوريا

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وقال جامبون، في تصريحات، إن "14 بلجيكيا بين المتطرفين المعتقلين في العراق وسوريا منذ الهزيمة العسكرية لتنظيم داعش الإرهابي"، معتبرا أن عودتهم "لا تصب في صالح البلاد".

وهى المرة الأولى يحدد الوزير بدقة عدد "المتطرفين البلجيكيين" في المناطق التي تمت استعادتها من التنظيم منذ 2017.



وأوضح الوزير، أن "هناك بلجيكيين اثنين معتقلان حاليا في العراق، مقابل 12 بلجيكيا موجودين حاليا في سوريا إما رهن الاعتقال وإما فى مخيم للاجئين"، لافتا إلى أنه "يستند في هذه المعلومات الى احصاءات الهيئة البلجيكية المكلفة تقييم الخطر الإرهابي".

المصدر: السومرية نيوز