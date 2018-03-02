تتنفس عبر فتحة في عينها بعد إزالة أنفها

العالم - حوادث



وخضعت إيدا ديسلاندس لعملية جراحية، بعد أن وصل الورم الخبيث إلى مرحلة متقدمة، وأزال الأطباء أنفها في العملية، كما خسرت عينها اليمنى، ولم يحذرها الجراحون، من أنها ستستيقظ بعد العملية بلا أنف، حسب صحيفة ميرور البريطانية.



ولم تر ديسلاندس وجهها، إلا بعد 5 أسابيع من العملية في مارس (آذار) 2014، وشعرت بصدمة شديدة، عندما شاهدت مظهرها الجديد.



وتحدثت السيدة ديسلاندس بشجاعة عن حياتها بعد العملية، وقالت إن بعض صديقاتها يتجنبن تناول الطعام بحضورها، لأن مظهرها يُشعرهن بالمرض، وتضيف أن حلمها، أن تستعيد شكل وجهها الطبيعي، لتنظر إلى زوجها وتشكره على وقوفه إلى جانبها.

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