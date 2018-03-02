إيران ترد على تصريحات مسيئة لساسة استراليين

العالم - إيران

وقالت السفارة الايرانية في بيانها ان ايران وبسبب جوارها لاحد اكبر دول انتاج المخدرات، كانت احدى الضحايا الرئيسيين لتهريب المخدرات، وخسر الالوف من قوات الشرطة والامن في ايران ارواحهم في مكافحة تهريب المخدرات والحد من ترانزيزيتها، لذلك فهي تدعم السياسة الحاسمة في التصدي الحازم لمهربي المخدرات وحظيت لحد الان باشادة وتقدير مكتب الامم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة.

وزعم السيناتور بالن هنسن في هذا البرنامج الذي بثته 'قناة 9' الاسترالية بان ايران لا توافق على استرداد المجرمين. في حين ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ومنذ فترة طويلة اعلنت في محادثاتها مع المسؤولين الاستراليين استعدادها لتوقيع معاهدة استرداد المجرمين، لكنها لم تتلق لحد الان ردا ايجابيا.

وتطرق مارك لاثم الزعيم السابق لحزب العمال الاسترالي في هذا البرنامج الى موضوع اللاجئين الايرانيين.

واكدت السفارة ان استخدام لاثم في هذا البرنامج لمفردات مقيتة ومسيئة للايرانيين امر غير متوقع من سياسي صاحب خبرة.

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