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إيران ترد على تصريحات مسيئة لساسة استراليين

إيران ترد على تصريحات مسيئة لساسة استراليين
الجمعة ٠٢ مارس ٢٠١٨ - ٠٨:٥١ بتوقيت غرينتش

اعلنت السفارة الايرانية في كانبرا في بيان صدر ردا على تصريحات مسيئة ادلي بها اثنان من السياسيين الاستراليين في برنامج تلفزيوني بشان اللاجئين الايرانيين اعلنت ان هذه التصريحات التي انطوت علي اساءة للاجئين الايرانيين اثارت استياء الجالية الايرانية في استراليا.

العالم - إيران

وقالت السفارة الايرانية في بيانها ان ايران وبسبب جوارها لاحد اكبر دول انتاج المخدرات، كانت احدى الضحايا الرئيسيين لتهريب المخدرات، وخسر الالوف من قوات الشرطة والامن في ايران ارواحهم في مكافحة تهريب المخدرات والحد من ترانزيزيتها، لذلك فهي تدعم السياسة الحاسمة في التصدي الحازم لمهربي المخدرات وحظيت لحد الان باشادة وتقدير مكتب الامم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة.

وزعم السيناتور بالن هنسن في هذا البرنامج الذي بثته 'قناة 9' الاسترالية بان ايران لا توافق على استرداد المجرمين. في حين ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ومنذ فترة طويلة اعلنت في محادثاتها مع المسؤولين الاستراليين استعدادها لتوقيع معاهدة استرداد المجرمين، لكنها لم تتلق لحد الان ردا ايجابيا.

وتطرق مارك لاثم الزعيم السابق لحزب العمال الاسترالي في هذا البرنامج الى موضوع اللاجئين الايرانيين.

واكدت السفارة ان استخدام لاثم في هذا البرنامج لمفردات مقيتة ومسيئة للايرانيين امر غير متوقع من سياسي صاحب خبرة.

 

 

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