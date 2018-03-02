محادثات ايرانية باكستانية بشأن الاوضاع الاقليمية

العالم – أسيا والباسيفيك

واعلنت الحكومة الباكستانية في بيان رسمي لها نشر على موقعها الالكتروني ان وفدا ايرانيا رفيعا برئاسة قائد سلاح الجو للجيش اجرى في اسلام اباد محادثات مع مستشار الامن القومي الباكستاني.

واضافت ان الطرفين بحثا سبل تمتين التعاون الثنائي لاسيما في مجال القضايا المتعلقة بالامن الاقليمي.

واكد المسؤول الباكستاني ان ايران وباكستان تملكان مستقبلا مشتركا ولذلك فان من المهم بمكان بالنسبة لنا اجراء تعاون ثنائي.

واشار قائد سلاح الجو بالجيش الايراني الي افاق السلام والاستقرار في افغانستان وقال ان ايران ترى ان السلام في افغانستان يشكل الشرط المسبق لاستتباب السلام والاستقرار في المنطقة.

كما اتفق الجانبان على زيادة المشاركة في القطاعات التجارية والسياسية والدفاعية والاقتصادية.

وكان قائد سلاح الجو الايراني قد بدأ زيارة لاسلام اباد منذ الاثنين الماضي.

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