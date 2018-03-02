العالم- أميركيتان

وكتب رئيس إدارة الدولة للموجودات المقومة بالعملة الافتراضية كارلوس فارغاس على "تويتر": "وفقا لتعليمات الرئيس نيكولاس مادورو، يسمح لشركات الطيران ببيع تذاكر الرحلات الوطنية والدولية بعملة الـ"بترو" وغيرها من العملات المشفرة".

وقد تشكل هذه الخطوة حلا لعمل شركات الطيران، التي أوقفت رحلاتها إلى العاصمة الفنزويلية كراكاس بعدما حصرت السلطات بيع تذاكر السفر فقط بعملة البوليفار، ما شكل تهديدا لمصالحها التجارية بسبب انهيار العملة الفنزويلية.

وقبل أيام، أوعز الرئيس الفنزويلي للشركات الحكومية بأن تحول جزء من مبيعاتها ومشترياتها إلى عملة "البيترو"، وأضاف أن الفنزويليين بمقدورهم دفع ثمن خدمات الوقود والسياحة من خلال العملات الرقمية، بما فيها "بترو".

يذكر أن الحكومة الفنزويلية أطلقت في 20 فبراير عملة افتراضية مدعومة باحتياطيات البلاد النفطية وسمّتها "بترو"، فيما يؤكد الخبراء أن فنزويلا قد ابتكرت العملة الجديدة للالتفاف على العقوبات المالية التي تفرضها واشنطن عليها، ويرون أنها خطوة "يائسة" لتأمين النقد.

المصدر: "نوفوستي"