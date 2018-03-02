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محكمة فرنسية ترفض تسليم صهر بن علي إلى تونس

محكمة فرنسية ترفض تسليم صهر بن علي إلى تونس
الجمعة ٠٢ مارس ٢٠١٨ - ١١:٠٩ بتوقيت غرينتش

قضت إحدى محاكم الاستئناف في الجنوب الفرنسي أمس الأربعاء برفض طلب تونسي أيدته سابقا النيابة العامة في فرنسا بتسليم منصف الماطري صهر الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي والمحكوم عليه في تونس غيابيا في قضايا تبييض أموال.

العالم - تونس

وقال أنتونين ليفي بعد صدور قرار المحكمة الفرنسية "إن السيد الماطري سعيد بان القضاء الفرنسي رفض طلب التسليم"، لافتا إلى أنه "ذو دوافع سياسية أكثر منها قانونية".، ويمكن للنيابة العامة الطعن فيه مجددا.

وطلبت تونس تسليمه إثر صدور ثلاثة أحكام بحقه في 2012 في ملفات تبييض أموال واستيلاء على قطع أثرية، بعد أن صدرت في حقه سنة 2011 مذكرتا توقيف تتعلق بالتهمة الذكورة وبـ"الانخراط في عصابة أشرار بهدف ارتكاب اعتداء على أشخاص أو أملاك".

وكان المنصف الماطري (83 عاما) وصل إلى فرنسا في 2011 حيث حصل على الإقامة. وتم توقيفه في 10 حزيران/يونيو 2017 في ميناء مرسيليا (جنوب شرق) لدى رسو سفينة رحلات بحرية كان على متنها بناء على مذكرة توقيف دولية صادرة عن السلطات التونسية.

المصدر: بوابة إفريقيا الإخبارية

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