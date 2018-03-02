بروجردي: ايران لا تقيم اي علاقة اقتصادية ورياضية وسياسية مع الكيان الصهيوني

العالم - إيران

وابلغ بروجردي الصحفيين اليوم الجمعة ان امتناع الرياضيين الايرانيين عن مواجهة الرياضيين الصهاينة هي قضية قائمة على التطلعات والاهداف وتكتسي اهمية، وتاتي في اطار عدم الاعتراف بهذا الكيان الغاصب.

وقال بروجردي في جانب آخر ان خلق ظاهرة داعش الإرهابية وتقسيم العراق وسورية هي مؤامرات حيكت من قبل امريكا وحلفائها في المنطقة لكنها لقيت هزيمة قاسية.

واكد ان الوضع الحالي في اليمن مؤسف للغاية، موضحا ان السعودية تستهدف الشعب اليمني المظلوم بالاسلحة الامريكية والاسرائيلية، لكن السعودية هي المهزومة في هذه الحرب بعد مرور أكثر من الف يوم على احتلالها لليمن.

واضاف ان امريكا باشرت مؤامرة اخري تتمثل في نقل قادة داعش الى افغانستان وسورية لايجاد حرب بين المسلمين وزعزعة الامن في المنطقة وذلك لايجاد هامش آمن للكيان الصهيوني.

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