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خطيب جمعة طهران:

السعودية تستهدف قوافل المساعدات الانسانية في اليمن..البحرين تحول الى سجن كبير

السعودية تستهدف قوافل المساعدات الانسانية في اليمن..البحرين تحول الى سجن كبير
الجمعة ٠٢ مارس ٢٠١٨ - ٠١:٠٧ بتوقيت غرينتش

اكد خطيب جمعة طهران المؤقت آية الله احمد خاتمي، ان السعودية تستهدف القوافل الغذائية والمساعدات الانسانية في اليمن، منوها الى ان البحرين قد تحول الى سجن كبير للمظلومين.

العالم - ايران 

ونوه آية الله احمد خاتمي في خطبة الجمعة، الى تكريم قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الاسلامية اللواء قاسم سليماني في جامعة طهران، قائلا، ان اللواء سليماني يعتبر واحدا من بين 100 شخصية مؤثرة في العالم خلال عام 2017 ومن الشخصيات الشعبية في ايران.

ونوه خطيب جمعة طهران الى ضرورة الحزم في تنفيذ القانون المرتبط بعاقبة مثيري اعمال الشعب ، قائلا، ان الشعب يؤكد ان مجرمي شارع باسداران يستحقون اشد العقوبات.

وأشار آية الله احمد خاتمي الى ان اليمن على وشك ان يتحول الى مجزرة بأكمله، قائلا، هناك 22 مليون شخصا جائعا في هذا البلد وعندما تدخل قوافل المساعدات الغذائية والانسانية يقوم وحوش السعودية بإستهداف القوافل في هذا البلد.

واعرب خطيب جمعة طهران عن قلقه ازاء اوضاع الشعب البحريني، قائلا، ان البحرين اليوم تحول الى سجن كبير للمظلومين، معربا عن أمله في ان يتخلص الشعب البحريني من الوضع الراهن.

وأشار آية الله خاتمي الى ان مسلمي ميانمار يقتلون بشكل وحشي، قائلا،شاهدنا خلال الشهر الاول مقتل 6 الاف و700 شخص من ذلك الشعب وكذلك هناك 7 الاف طفل معرضون للخطر ايضاً.

وطالب خطيب جمعة طهران الامم المتحدة والمنظمات الانسانية ومنظمة دول التعاون الاسلامي القيام بإجراءات لائقة ومناسبة في هذا الاطار.

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