البث المباشر
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم شارع الصف في بيت لحم
وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الإصابات برصاص الاحتلال بالمواجهات الدائرة في قطاع غزة إلى 15
حصيلة الإصابات في مواجهات قطاع غزة 6 إصابات " 2 شرق جباليا و3 شرق خانيونس وإصابة شرق البريج"
3 إصابات جديدة خلال المواجهات مع جنود الاحتلال الاسرائيلي على الحدود الشرقية لخانيونس
اندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال على المدخل الشمالي لمدينة قلقيلية
إصابة 3 مواطنين فلسطينيين بجراح متوسطة في الاقدام برصاص الاحتلال الاسرائيلي شرق خان يونس
قصف صاروخي ومدفعي سعودي يستهدف مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية في صعدة
حكومة منطقة كردستان العراق تفتح الطريق الرابط بين أربيل وكركوك
مراسل العالم: الجيش السوري يحقق تقدما هاما في غوطة دمشق الشرقية ويصل الى مشارف بلدة اوتايا
مراسل العالم: الوحدات الكردية تجبر الجيش التركي والمسلحين التابعين له على الانسحاب من بلدة بعدينا بريف عفرين

هذا السر الذي تخبئه أمريكا في الغوطة الشرقية !

هذا السر الذي تخبئه أمريكا في الغوطة الشرقية !
الجمعة ٠٢ مارس ٢٠١٨ - ٠٢:٠٥ بتوقيت غرينتش

العالم - سوريا

تحدث الضابط السوري المتقاعد العميد هيثم حسون لإذاعة “سبوتنيك” عن أسباب دفاع الولايات المتحدة عن الجماعات الإرهابية في الغوطة الشرقية لدمشق.

وقال حسون: ليست المرة الأولى التي تبدي الولايات المتحدة والدول الغربية خوفها وقلقها على الجماعات الإرهابية المسلحة في الأرض السورية، وقد رأينا الحملات الإعلامية والدبلوماسية الغربية سابقا في محافظة حلب وقبل ذلك في حمص، والآن تتكرر الصورة ذاتها في الغوطة الشرقية حيث الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية دربوا وسلحوا المجموعات الإرهابية، والأمر الآخر يقال إن هناك المئات من الخبراء الأجانب في هذه المنطقة والذين يشكلون القاعدة العسكرية والعلمية لهؤلاء الإرهابيين، حيث يمكنوهم من استخدام أدق الأسلحة وأحدثها ضد الدولة السورية، وأيضا يقال أن هناك خطة أمريكية كانت تعد لها الولايات المتحدة الأمريكية بالتنسيق مع العصابات الإرهابية الموجودة في الغوطة الشرقية من أجل تأمين عملية الوصل بين هذه المنطقة ومنطقة التنف التي تحتلها الولايات المتحدة الأمريكية، تمهيدا لزيادة الضغط على الدولة السورية انطلاقا من هذه المنطقة التي تشكل خاصرة لمدينة دمشق، بالتالي عامل ضغط كبير على الدولة السورية وعلى دمشق كونها العاصمة والمقر المركزي للسياسة والدبلوماسية السورية.

وأضاف الخبير العسكري حول السيناريو الذي سيكون في الغوطة الشرقية بريف دمشق، قائلا: إن التهديدات الفرنسية والبريطانية هي صدى للتهديدات الأمريكية، لن تستطيع هذه الدول تنفيذ أي اعتداءات على منطقة يتواجد فيها الجيش الروسي والسوري، وهذه التهديدات تهدف إلى زيادة الضغط على الدولة السورية، أيضا الولايات المتحدة لن تستطيع تنفيذ اعتداء على وحدات الجيش السوري في هذه المنطقة، بسبب وجود غطاء جوي كثيف سوري وبدعم مباشر من سلاح الجو الروسي، والسيناريو الذي سنشهده أن الجيش السوري سيتابع العمليات العسكرية في المناطق التي تنتشر فيها “جبهة النصرة” و”فيلق الرحمن” و”أحرار الشام” حيث أن هذه التنظيمات صنفت في القانون الدولي كمنظمات إرهابية، وعملية الجيش السوري مستمرة والنتيجة ستكون مشابهة تماما لما حصل في مدينة حلب، اي بعملية عسكرية تنتهي بهزيمة للمجموعات الإرهابية وترحيل من يريد وتسوية أوضاع من يريد.

102-10

روابط ذات صلة

العتيبي: الهدنة لم تدخل حيز التنفيذ في سوريا

بوتين: العملية في سوريا أظهرت قدرات الجيش الروسي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

لدى استقباله ظريف.. البوسنة ترغب تطوير العلاقات الاقتصادية مع ايران

ظريف يصف زيارته للبوسنة والهرسك بالمثمرة جدا

قائد الدفاع الجوي:منظومة باور 373 تحولت لكابوس للاعداء

الإبلاغ عن 950 هجوما على مسلمين في ألمانيا في 2017

قتلى وجرحى بهجمات ضد السفارة الفرنسية في بوركينا فاسو

اعتقال 17 ارهابيا لـ"داعش" بينهم قياديون غرب الموصل

محملة بمواد شديدة الانفجار (جليكانت C4).. استهداف وتفجير مفخخة وقائدها الانتحاري في الانبار

شاهد بالفيديو تدمير دبابة سعودية نوع "إبرامز" في جيزان

البيت الابيض يقر بالإهمال في التعاطي مع سرية المعلومات

نشرة بانوراما: "الغوطة وصراعات الارادات" و"نتنياهو وملفات الفساد"

بن علي يعود للواجهة من جديد تحت غطاء سعودي

ظاهرة بشرية "خارقة للطبيعة" حيرت العلماء!

مصر تحمل المجموعات الإرهابية مسؤولية تأجيج الأوضاع في الغوطة

ما هي العوامل التي تعيق عملية التسوية في ليبيا؟

معاناة العطار.. إحدى حكايات أطفال غزة في ظل الحصار +فيديو

السلة الايرانية الاولى آسيوياً

زوجة تحضر حفل زفاف زوجها على عروسه الجديدة.. وما فعلته لا يصدق!! + ( صورة )

الخضري: كل تأخير في إتمام المصالحة يعقد الوضع الفلسطيني

هكذا علق نتنياهو على جلسة استجوابه

ارتفاع ضحايا المواجهات العرقية في الكونغو الديموقراطية

الأکثر مشاهدة