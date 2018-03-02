ظریف: التطرف لا علاقة له اطلاقا بالاسلام والدیانات الاخرى

العالم - ايران

وقد التقى ظریف خلال زیارته للبوسنة والهرسك عضو المجلس الرئاسي باقر عزت بغوفیتش الذي اشار الى الدعم الایراني للشعب البوسني خلال الفترة العصیبة التي مر بها وقال ان الشعب البوسني وبكل مكوناته لا ینسى هذا الدعم.

وقال بغوفیتش ان العلاقات السیاسیة والثقافیة بین البلدین جیدة لكن العلاقات الاقتصادیة لا ترقى الیهما، والان حیث رفعت العقوبات، توفرت فرصة للنهوض بالعلاقات التجاریة.

ومن جانبه اكد ظریف خلال اللقاء: انكم ستجدون الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة الى جانبكم دائما.

واعرب عن امله في ان تشكل هذه الزیارة والوفد التجاري المرافق له بدایة جیدة لتحفیز العلاقات الاقتصادیة بین ایران والبوسنة والهرسك.

واكد ان ایران قادرة على توفیر الطاقة للبوسنة والهرسك.

واضاف ظریف ان مكافحة الارهاب والتطرف تعد واحدة من قضایانا المشتركة مع الاتحاد الاوروبي، وبوسعنا التعاون في هذا المجال ونعتبره یخدم مصلحة السلام والامن الدولي والاقلیمي.

وقد اكد اعضاء المجلس الرئاسي البوسني من الصرب والكروات في احادیث منفصلة على ارادة حكومة البوسنة والهرسك لتوسیع العلاقات مع الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة على كافة المستویات.

وكان وزیر الخارجیة قد بدا جولة یوم الاثنین الماضي على راس وفد سیاسي واقتصادیي رفیع شملت صربیا وبلغاریا وكرواتیا والبوسنة والهرسك استهلها ببلغراد عاصمة بلغاریا.