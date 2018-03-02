البث المباشر
وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الإصابات برصاص الاحتلال بالمواجهات الدائرة في قطاع غزة إلى 15
حصيلة الإصابات في مواجهات قطاع غزة 6 إصابات " 2 شرق جباليا و3 شرق خانيونس وإصابة شرق البريج"
3 إصابات جديدة خلال المواجهات مع جنود الاحتلال الاسرائيلي على الحدود الشرقية لخانيونس
اندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال على المدخل الشمالي لمدينة قلقيلية
إصابة 3 مواطنين فلسطينيين بجراح متوسطة في الاقدام برصاص الاحتلال الاسرائيلي شرق خان يونس
قصف صاروخي ومدفعي سعودي يستهدف مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية في صعدة
حكومة منطقة كردستان العراق تفتح الطريق الرابط بين أربيل وكركوك
مراسل العالم: الجيش السوري يحقق تقدما هاما في غوطة دمشق الشرقية ويصل الى مشارف بلدة اوتايا
مراسل العالم: الوحدات الكردية تجبر الجيش التركي والمسلحين التابعين له على الانسحاب من بلدة بعدينا بريف عفرين
مراسل العالم: الوحدات الكردية تجبر الجيش التركي والمسلحين التابعين له على الانسحاب من بلدة بعدينا بريف عفرين

روسيا.. تفاصيل المركبة النووية المسيرة الجديدة

روسيا.. تفاصيل المركبة النووية المسيرة الجديدة
الجمعة ٠٢ مارس ٢٠١٨ - ٠٣:٤٤ بتوقيت غرينتش

تعمل روسيا على تطوير مركبة مسيرة متعددة الأغراض لتجهيز الغواصات النووية. وقال قائد القوات البحرية الروسية فلاديمير كوروليوف إن اختبار العنصر الرئيسي للسلاح الجديد، العامل على الطاقة النووية تم بنجاح.

العالم - أوروبا

وتجدر الإشارة إلى أن المفاعل النووي الذي لا يحتاج إلى التعبئة وعدم الحاجة إلى الهواء تجعل المركبة المسيرة غير محدودة المدى. كما أن مدى الغواصات الحديثة يعتمد على قدرات الطاقم فقط، بينما الصواريخ على متن الغواصة غير محدودة المدى.

وتتمكن المركبة المسيرة من الغوص إلى أعماق كبيرة والتحرك بسرعة عالية، دون اكتشافها من قبل العدو. 

ويتميز هذا السلاح بانخفاض مستوى الضجيج والقدرة العالية على المناورة، ما يسمح للمركبة المسيرة بالظهور فجأة أمام الهدف. ويساعد نظام التوجيه، المصمم خاصة لهذه المركبة على عمل الملاحة بشكل مستقل ودقة إصابة الهدف.

وأشار قائد القوات البحرية إلى أن المحاكاة المصممة عبر الفيديو أظهرت صعوبة اعتراض هذه المركبة، حتى أن ذلك يكاد يكون مستحيلا.

وأكد على أن الأسلحة الجديدة تصنع باستخدام القطع الروسية فقط. ومن المقرر اعتماد المركبة المسيرة الجديدة في القوات المسلحة الروسية بعد الانتهاء من دورة الاختبارات الكاملة.

وأضاف كوروليوف: "إن هذه المركبة ستسمح للبحرية الروسية بتنفيذ مجموعة واسعة من المهام في المناطق البحرية البعيدة".

وكانت وسائل الإعلام قد تناقلت، في وقت سابق، معلومات حول صنع روسيا لطوربيد ضخم من طراز "ستاتوس-6"، يعمل على الطاقة النووية. ويمكن للطوربيد التحرك بسرعة 100 عقدة على أعماق كبيرة، لكن لم يتم التأكيد على وجودها رسميا حتى الآن.
 

تصنيف :

روابط ذات صلة

ميركل وترامب "قلقان" حول حيازة روسيا "اسلحة لا تُقهر"

روسيا تحذر اميركا بشأن ما يجرى في سوريا وتقول: إنها مهزلة !

الدفاع البريطانية: روسيا اختارت طريق "التصعيد والاستفزاز"

أي حرب نووية بين أمريكا وروسيا ستؤدي الى نهاية البشرية

بوتين:أي استخدام للسلاح النووي ضدّ روسيا أو حلفائها سيلقى ردا فوريا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

بن علي يعود للواجهة من جديد تحت غطاء سعودي

ظاهرة بشرية "خارقة للطبيعة" حيرت العلماء!

مصر تحمل المجموعات الإرهابية مسؤولية تأجيج الأوضاع في الغوطة

ما هي العوامل التي تعيق عملية التسوية في ليبيا؟

معاناة العطار.. إحدى حكايات أطفال غزة في ظل الحصار +فيديو

السلة الايرانية الاولى آسيوياً

زوجة تحضر حفل زفاف زوجها على عروسه الجديدة.. وما فعلته لا يصدق!! + ( صورة )

الخضري: كل تأخير في إتمام المصالحة يعقد الوضع الفلسطيني

هكذا علق نتنياهو على جلسة استجوابه

ارتفاع ضحايا المواجهات العرقية في الكونغو الديموقراطية

تركيا توقف جنديين يونانيين دخلا اراضيها بتهمة "التجسس"

سويسرا.. إعتقال شخص بعد تهديد بوجود قنبلة قرب محطة قطارات برن

اتهام الكرواتي لوكا مودريتش بالادلاء بشهادة زور

كرة المضرب نادال المصاب ينسحب من دورتي إنديان ويلز وميامي

نيويورك تايمز: ترامب يطرد إيفانكا وزوجها من البيت الأبيض

الخارجية الروسية تتحدث عن روسيات يقبعن في سجن بالعراق

طوكيو تطالب سيئول بإزالة تمثال يرمز لمعاناة "نساء المتعة"

واشنطن تعلق على الأسلحة الروسية المتطورة الجديدة

شاهد؛ المسلحون يواصلون خرق الهدنة ومنع خروج المدنيين من الغوطة الشرقية

تسريب صوتي لمبارك: الأمريكان خططوا لثورة يناير منذ 2005!

الأکثر مشاهدة