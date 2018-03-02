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روسيا تحسم موقفها من سوريا ... هذا ما سنفعله إذا هوجمت دمشق بالأسلحة النووية !

روسيا تحسم موقفها من سوريا ... هذا ما سنفعله إذا هوجمت دمشق بالأسلحة النووية !
الجمعة ٠٢ مارس ٢٠١٨ - ٠٣:٣٢ بتوقيت غرينتش

العالم -سوريا

أكد دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اليوم الجمعة، أن "سوريا بلد حليف لروسيا"، مشيرا إلى أنه "لا تربط البلدين رغم ذلك اتفاقية شاملة للتحالف".

وقال بيسكوف للصحفيين مجيبا عن سؤال حول ما إذا كانت روسيا ستدافع عن سوريا إذا هوجمت بالأسلحة النووية: "على حد علمي موسكو ودمشق لا ترتبطان باتفاقية شاملة للتحالف. ولا وجود لاتفاق من هذا النوع بين البلدين على حد علمي"، بحسب نوفوستي.

وأضاف: "سوريا حليفتنا بلا شك، لكن علاقات التحالف تبنى على أساس اتفاقات تضبطها بين الدول".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد في رسالته السنوية إلى الجمعية الاتحادية الروسية أمس الخميس أن "أي استخدام للسلاح النووي ضد روسيا أو حلفائها، سواء أكان بقوة صغيرة أو متوسطة أو أخرى، سنعتبره هجوما نوويا على بلادنا. والرد سيكون فوريا مع كل ما يترتب على ذلك من عواقب".

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