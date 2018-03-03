قتيلان جراء اطلاق نار في حرم جامعة ميشيغن الأميركية

العالم - الأميركيتان

افاد شهود عن اطلاق نار الجمعة في حرم جامعة سنترال ميشيغن في شمال الولايات المتحدة كما ذكرت الجامعة في تغريدة داعية المتواجدين في المكان الى "الاحتماء".

ونبهت الجامعة الى ان "المشتبه به لم يعتقل بعد" موضحة ان اطلاق النار حصل في مبنى "كامبل هول" في هذه الجامعة الواقعة في مدينة ماونت بليزنت. وقال مسؤولون في المدينة ان المشتبه به رجل اسود ويعتبر "مسلحا وخطيرا".

ويرتاد حوالى 18 الف طالب الحرم الرئيسي لهذه الجامعة.

وتتكرر حوادث اطلاق النار في الولايات المتحدة حيث هناك اسلحة متداولة بين ايدي السكان.

واعيد اطلاق الجدل حول قانون حيازة الاسلحة النارية في الولايات المتحدة من قبل شبان ناجين من المجزرة التي اودت بحياة 17 شخصا في 14 شباط/فبراير في مدرسة في فلوريدا.